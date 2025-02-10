Си Цзиньпин принял приглашение посетить празднование 80-летия Победы в Москве

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин принял приглашение российской стороны на празднование 80-летнего юбилея Победы в Москве. Об этом заявил посол РФ в Китае Игорь Моргулов в эфире телеканала «Россия-24».

«Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение принять участие 9 мая в Москве в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», – сказал Моргулов.

Си Цзиньпин в свою очередь пригласил президента России Владимира Путина в Китай на торжества, которые планируются в начале сентября, добавил дипломат.