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Общество 10 февраля 2025 09:06

Си Цзиньпин принял приглашение посетить празднование 80-летия Победы в Москве

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин принял приглашение российской стороны на празднование 80-летнего юбилея Победы в Москве. Об этом заявил посол РФ в Китае Игорь Моргулов в эфире телеканала «Россия-24».

«Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение принять участие 9 мая в Москве в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», – сказал Моргулов.

Си Цзиньпин в свою очередь пригласил президента России Владимира Путина в Китай на торжества, которые планируются в начале сентября, добавил дипломат.

#КНР #Си Цзиньпин #Год защитника Отечества #парад победы
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