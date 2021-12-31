Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с наступающим Новым годом

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Президента России Владимира Путина с наступающим Новым годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Китая.

«Я глубоко удовлетворен результатами развития отношений между КНР и Россией. В 2022 году наши страны отметят китайско-российский Год спорта, и мы впишем новую страницу в историю дружбы двух стран, передающейся из поколения в поколение», — сказано в поздравительной телеграмме китайского лидера.

Си Цзиньпин напомнил, что Владимир Путин в 2022 году посетит Китай с рабочим визитом и будет присутствовать на открытии зимней Олимпиады в Пекине. Председатель КНР выразил готовность поддерживать отношения с российским лидером в различных форматах.