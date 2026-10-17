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Основной день форума «ТАЙМ: Россия–Индия»
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Фоторепортаж
Состоялась панельная дискуссия «Культурный мост: Россия — Индия. Искусство, традиции»
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Прекратить кризис: как «Ак Барс» добыл вымученную победу после неудачной серииПростой хоккей во имя результата: казанский «Ак Барс» прервал затяжную черную полосу в чемпионате
«Ак Барс» прервал серию из четырех поражений, обыграв накануне «Шанхайских Драконов». Ради результата Анвар Гатиятулин ожидаемо пошел на упрощение игры. Почему прагматичный хоккей казанцев смотрится с трудом, как оживает Александр Хмелевский и почему Кирилл Семенов остается незаменимым — в материале «ТИ-Спорта».
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От опытов в химии до карьеры в СИБУРе: в Казани проходит «Менделеевская смена»«Менделеевская смена» познакомит с нефтехимией почти 2,9 тыс. казанских учащихся
В Казани школьники смогут самостоятельно создать полимерный композит с магнитными свойствами, познакомиться с виртуальным Дмитрием Менделеевым и узнать, как устроено современное нефтехимическое производство. Такие занятия проходят в рамках федерального проекта СИБУРа «Менделеевская смена», который стартовал 12 октября.
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Инвестфорум ВТБ «Россия зовёт! Казань»: РТ – в тройке лидеров по инвестициямИнвестиционные стратеги дали прогноз по ставке и рублю, назвали топ-идеи для вложений и фаворитов рынка акций
Эксперты в Казани обсудили, как меняется инвестиционная активность бизнеса в условиях экономической нестабильности, современные стратегии, прогнозы и финансовые инструменты. Особый акцент был сделан на роли частных инвесторов: Татарстан лидирует по их количеству — в республике насчитывается более 1 млн 200 тыс. человек.
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«Минниханов сделал больше, чем просто ход конем»: как закончился форум «ТАЙМ»Минниханов посоветовал индийским гостям жениться на татарках, если они хотят получить незабываемые впечатления о республике
Деловая программа II Российско-Индийского бизнес-форума «ТАЙМ» в Казани завершилась пленарным заседанием. Минниханов анонсировал поездку в Индию и дал неожиданный совет зарубежным гостям, а гроссмейстер Сергей Карякин сказал о достижениях руководства республики, используя шахматную метафору. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».
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«Это жемчужина всей России»: когда продолжат реставрацию Петропавловского собораГостям из «Единой России» рассказали о планах на дальнейшую реставрацию 300-летнего собора
В этом году, в год 300-летия со дня освящения, завершился второй этап реставрации Петропавловского собора Казани. Его восстанавливают уже 37 лет, и работы продолжаются. О том, что еще предстоит сделать и какие этапы работ ждут один из старейших храмов Татарстана, – в репортаже «Татар-информа».
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«Двух жизней не дано»: как из-за халатности родителей дети гибнут на дорогах РТТолько за октябрь в Татарстане произошли три истории с подростками, севшими за руль автомобилей
За жизнь и здоровье ребенка в теории полностью отвечает взрослый, однако на деле не всегда так. За девять месяцев на дорогах Татарстана погибли 244 человека, из них 14 – дети. В большинстве своем это пассажиры авто. А еще детей пускают за руль питбайков и автомобилей, в Сети вовлекают в преступления и обманывают, предлагая игровые рубли.
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Средства от рака и ВИЧ: в Татарстане может появиться фармзавод за 9,5 млрд
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Ильнур Нурмухаметов: «Делаем упор на расширение существующих трасс»
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Татарстан и Индия выстраивают кадровый мост: ставка на демографию
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«Я не решился бы, а дети спокойно прыгают»: как в ДОСААФ учат парашютному спорту
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90 дней на пилот: Индия и Татарстан могут запустить туристический эксперимент
В ДОСААФ РТ напомнили начинающим водителям о правилах езды осенью
Юрист Манько напомнил о правилах уведомления налоговой об иностранных счетах
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Прибавка к пенсии и ограничения на дорогие займы: гид по законам октябряМВД получит информацию о доходах мигрантов, а школы смогут закупать товары через маркетплейсы
С началом октября в России изменится ряд нормативно-правовых актов. В частности, ужесточится контроль в миграционной сфере, взаимодействие покупателей с маркетплейсами станет регламентироваться законом, а школы и детские сады смогут делать закупки через электронные площадки.
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12 Этаж
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Пресс-конференция об эколого-просветительском проекте «Заповедный Татарстан»16 октября 2026