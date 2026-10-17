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10:30 «Стрела-Ак Барс» встретится с «Динамо» в финале чемпионата России по регби
10:00 В части домов Приволжского района Казани на сутки понизят давление воды
ГК ТОЧНО показала будущий облик города-курорта под Казанью «Васильевский остров»
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09:29 В Казани стартует взрослый Гран-при России по фигурному катанию
09:04 Эксперт Долотина: часть пенсионеров получит прибавку к пенсии в ноябре
08:33 Депутат Стенякина рассказала, кто может взять льготную ипотеку под 3%
08:00 Татарстан направил 705 млн рублей на поддержку бизнеса участников СВО и их семей
06:00 В Татарстане перед похолоданием ожидается до 21 градуса тепла
05:08 Охотовед и общественник опровергли слухи о нашествии волков на Подмосковье
04:17 Кравцов ответил на предложение позднее начинать занятия в школах
03:06 Температурный рекорд 1923 и 1955 годов обновлен в Казани
02:13 Поисковики РТ принимают участие в XII Слете поисковых отрядов ПФО
01:49 Трамп подтвердил увольнение пресс-секретаря Белого дома после пяти дней работы
00:49 Новак оценил существующий в России дефицит бензина в 5%
00:27 The Daily Telegraph: Ограничить работу Starlink на Украине предложил Илон Маск
23:13 В Аксубаевском районе открылась выставка, посвященная журналисту Радику Сабирову
22:46 Ренат Харис удостоен знака «За сохранение и развитие языков, культур, традиций»
22:08 Трамп заявил, что хотел бы видеть Путина на саммите «Большой двадцатки» в Майами
22:06 Минниханов на полях форума «ТАЙМ» обсудил сотрудничество с послом Индии в РФ
21:55 «Ак Барс» обыграл «Драконов» и прервал четырехматчевую серию поражений
21:52 Жога: В Югре беспилотниками был атакован промышленный объект
21:22 Трамп заявил о непричастности его самого и Маска к ограничению работы Starlink
21:20 В Бугульминском районе выпустили на волю травмированного вальдшнепа
21:17 Руководитель казанского ансамбля «Созвучие» рассказала о работе с детьми
20:55 Путин заявил, что бойцы в зоне СВО проявляют лучшие черты российского воинства
20:37 В Татарстане организуют производство ангиографических рентгеновских систем
20:00 Бизнес призвал разрешить размещение систем вне РФ при повреждении дата-центров
19:58 Юрист Ярмуш объяснила, какие ограничения ждут Самойлову после проверки ФНС
19:36 Путин призвал повысить эффективность работы ПВО
19:14 Сотрудницу полиции Челнов поймали на взятках от диаспоры из Центральной Азии
18:54 Путин провел телефонные переговоры с Папой Римским Львом XIV
18:48 Роспрофпром-Татарстан подвел итоги пятилетней работы
18:40 Глава Росатома анонсировал запуск российской АЭС на Луне к середине 2030-х
18:35 «Многие получают исцеление»: в Казань прибыла чудотворная икона Пантелеимона
17:58 В Альметьевске обсудили подходы к освоению трудноизвлекаемых запасов нефти
17:56 На форуме в Казани обсудили будущее татарской журналистики
17:22 Альберт Салихов допустил возможность платного въезда в центр Казани
17:22 Директор ЦУМа о форуме «ТАЙМ»: «Идеально вписываются деловые мероприятия»
17:20 Пловец Минаков взял серебро на третьем этапе КМ в Астане
17:18 Проукраинскому экстремисту дали пожизненное за теракты в Мелитополе
17:03 В Казани пройдет лекция об основоположнике советской татарской кулинарии
17:01 «Жениться на татарке!»: Минниханов дал совет индийским гостям форума «ТАЙМ»
16:49 Минуллина: «ТАЙМ» – самая большая в России площадка по сотрудничеству в Индией
16:45 Индийский штат Керала готов сотрудничать с Татарстаном по четырем направлениям
16:45 Татарский театр в Оренбурге готовит спектакль по книге Генконсула Индии в Казани
16:31 Ирада Аюпова провела встречу с представителями сферы культуры на форуме «ТАЙМ»
16:05 В Казанский зооботсад прибыли два верблюда, подаренных главой Калмыкии
16:02 Кинолог Голубев назвал причины поведенческих зависимостей у собак
15:51 Минниханов намерен посетить Индию с рабочим визитом в первом квартале 2027-го
15:45 Около 5 тысяч саженцев дуба и сосны высадили у Казанки в Арском районе
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10:47 Минниханов поздравил татарстанцев с наступающими праздниками
18:01 КГМУ планирует расширять сотрудничество с образовательными учреждениями Индии
17:59 В Заинском районе обсудили создание ассоциации ветеранов СВО
Следите за самым важным в канале «Татар-информ. Главное» в мессенджере МАХ и читайте нас в «Дзен»
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17:48 В селе Танайка в сквере Памяти установят мемориал в виде раскрытой книги
17:15 КГМУ и Университет имени Доктора Патила подписали соглашение о сотрудничестве
15:30 В Бугульме передали награды семьям военнослужащих
14:57 Проект «Заповедный Татарстан» завершится ярмаркой вакансий в ТЦ «Мега»
14:54 Ларионова рассказала о лауреатах премии «Герои Нашего Времени» в Татарстане
14:37 Более 150 заявок подано с начала октября на премию «Герои Нашего Времени» в РТ
14:29 В Татарстане обсудили взаимодействие с Роскадастром в рамках нового закона
14:17 В РТ выберут лучший пример использования татарского маркетинга
12:54 Фестиваль «Наше время – Безнең заман» стартовал в Набережных Челнах
12:31 Национальный музей Татарстана проведет фестиваль редких экскурсий
11:57 В Казани капитально ремонтируют Дворец детского творчества имени Абдуллы Алиша
10:31 Проект педагога из Татарстана занял третье место премии «Евразия»
10:08 В Куюках участник СВО после ранения планирует открыть бизнес по ремонту квартир
09:31 Для детей-сирот Татарстана приобретут 87 квартир почти на 395 млн рублей
08:22 В Менделеевском районе открыли пять агротехнологических классов
20:52 Ханифов: Татарстану и Индии нужно выстроить систему грузовой логистики
20:11 В Лаишевском районе открылась площадка для сдачи норм ГТО
19:33 Минниханов и Цивилев обсудили модернизацию энергетики Татарстана
19:16 В Татарстане выявили партию заражённого пыльной вошью риса
19:06 Школьники РТ могут принять участие в конкурсе научно-популярного видео
18:48 Единый день открытых дверей состоится в 1,7 тыс. ссузов «Профессионалитета»
18:24 Госсовет РТ рассмотрит законопроект о бюджете республики 19 октября
18:06 Молодые татарстанцы могут принять участие в Форуме лидеров уличной культуры
17:51 Профилактику кризисных состояний обсудили на лекциях «Знания» в РТ
17:46 «Не за деньгами, а чтобы спасти жизнь»: эксперты о донорах в Татарстане
17:24 Свыше 10 тыс. пациенток поликлиник Альметьевска прошли маммографию
17:20 Олег Морозов на пленарном заседании представил план «правчасов» Госдумы РФ
17:03 Государственная аптека «Таттехмедфарм» в Верхнем Услоне отметила новоселье
16:43 Минниханов участвует в форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве
16:30 В Бугульминском районе запустили автобусный маршрут Бугульма – Наратлы
16:14 Бойцы ОМОН и СОБР десантировались с вертолета без парашюта под Казанью
16:03 В Казани создали совет по увековечению памяти жертв геноцида советского народа
16:02 В Лаишевском районе открыли площадку для сдачи норм ГТО
15:27 Школьникам Татарстана рассказали о профессиях в сфере энергетики
15:09 Доску погибшему на СВО активисту МГЕР Азизбеку Сунатуллоеву установили в Казани
14:11 В Нижнекамске на форум «АКЧА» соберутся более 400 предпринимателей
13:10 В Новошешминском районе рассказали о семье, воспитавшей двух сыновей-защитников
11:04 Позывной Повар: как волонтеры Набережных Челнов помогают бойцу на СВО
10:49 Омбудсмен и зампрокурора Татарстана проведут совместный прием граждан
10:10 Две «Волги» из Камских Полян восстановят для эвакуации бойцов СВО
09:10 Школа Актаныша собрала более 130 тысяч рублей для участников СВО
21:01 В Зеленодольске увековечили память двух погибших участников СВО
19:55 В Казани установят мемориальную табличку в память о погибшем бойце СВО
18:59 В Бугульме покажут оперу Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери»
17:57 В Казани завершился Приволжский форум «Конструктив» — 2026
17:20 Минниханов: ВШН и ТатНИПИнефть вместе решают научные и производственные задачи
17:18 В Лениногорском районе обновили мемориал 18-летнему герою Гражданской войны
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