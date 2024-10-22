Си Цзиньпин: Ожидаем от саммита БРИКС обстоятельного разговора о развитии объединения

БРИКС — одна из самых важных платформ сотрудничества для консолидации развивающегося мира с формирующимся рынком. Об этом заявил Председатель Китая Си Цзиньпин на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Казани.

«БРИКС выступает образующим фактором в формировании равноправной и упорядоченной многополярности, общедоступной экономической глобализации», — сказал руководитель КНР.

Он отметил, что саммит в Казани станет первым после расширения объединения. «И будет иметь огромное значение для продвижения сотрудничества большого БРИКС», — убежден Си Цзиньпин.

Он высоко оценил масштабную работу по подготовке к проведению мероприятия, проделанную Россией. «Это значительно поспособствовало успешному началу сотрудничества в рамках большого БРИКС», — отметил Председатель КНР.

Си Цзиньпин ожидает от саммита в Казани «обстоятельного разговора о дальнейшем развитии объединения».

«Это позволит не только консолидировать позиции, но расширять широкомасштабное стратегическое взаимодействие и практическое сотрудничество в рамках объединения», — заключил он.

Саммит БРИКС в Казани проводится с 22 по 24 октября.