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Си Цзиньпин: Ожидаем от саммита БРИКС обстоятельного разговора о развитии объединения
БРИКС — одна из самых важных платформ сотрудничества для консолидации развивающегося мира с формирующимся рынком. Об этом заявил Председатель Китая Си Цзиньпин на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Казани.
«БРИКС выступает образующим фактором в формировании равноправной и упорядоченной многополярности, общедоступной экономической глобализации», — сказал руководитель КНР.
Он отметил, что саммит в Казани станет первым после расширения объединения. «И будет иметь огромное значение для продвижения сотрудничества большого БРИКС», — убежден Си Цзиньпин.
Он высоко оценил масштабную работу по подготовке к проведению мероприятия, проделанную Россией. «Это значительно поспособствовало успешному началу сотрудничества в рамках большого БРИКС», — отметил Председатель КНР.
Си Цзиньпин ожидает от саммита в Казани «обстоятельного разговора о дальнейшем развитии объединения».
«Это позволит не только консолидировать позиции, но расширять широкомасштабное стратегическое взаимодействие и практическое сотрудничество в рамках объединения», — заключил он.
Саммит БРИКС в Казани проводится с 22 по 24 октября.
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