Си Цзиньпин отметил правомерность действий России по защите национальных интересов
Председатель КНР Си Цзиньпин отметил правомерность действий России по защите своих национальных интересов перед внешней угрозой ее безопасности. Об этом китайский лидер сказал во время телефонного разговора с Президентом РФ Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что глава российского государства изложил принципиальные оценки в отношении ситуации на Украине и задач, решаемых в ходе спецоперации.
«Председатель КНР отметил правомерность предпринимаемых Россией действий по защите коренных национальных интересов перед лицом созданных внешними силами вызовов её безопасности», — говорится в сообщении.
Также при обсуждении ситуации на мировой арене собеседники подчеркнули, что обе страны, как и ранее, выступают с единых или весьма близких позиций. Россия и Китай последовательно отстаивают основные принципы международного права и добиваются построения подлинно многополярной системы международных отношений.
Лидеры подтвердили готовность к уплотнению координации и взаимной поддержке в разных многосторонних форматах, в том числе на площадке ООН.