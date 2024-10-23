Си Цзиньпин о БРИКС: Новая глава единства и взаимодействия Глобального Юга

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Благодаря совместным усилиям саммит БРИКС позволит наметить ориентиры для сотрудничества стран объединения. Об этом на заседании саммита БРИКС в расширенном составе заявил Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

«Признателен (Президенту России Владимиру) Путину и России за прекрасную организацию нашей работы и оказанное гостеприимство. Убежден, что благодаря совместным усилиям наш саммит позволит наметить ориентиры для сотрудничества большого БРИКС, открыть новую главу единства и взаимодействия Глобального Юга», – заявил китайский лидер.

Он подчеркнул, что чем сложнее наша эпоха, тем важнее вести упорную борьбу, проявляя непоколебимую волю, авангардную смелость и способность реагировать на изменения, тем самым открывая новые перспективы для качественного развития и сотрудничества.

«Важно продвигать мирную повестку БРИКС во имя защиты общей безопасности. И лишь реализация концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности позволит выйти на путь всеобщей безопасности», – считает глава государства.

Он подчеркнул, что в контексте затягивания украинского кризиса Китай, Бразилия и страны Глобального Юга создали группу друзей, которая направлена на объединение голосов в поддержку мира. По его словам, она создана на основе принципов недопущения переливов конфликтов, их распространения на третьи стороны, избежания эскалации боевых действий и отказа от «подливания масла в огонь», что соответствует скорейшей деэскалации ситуации.