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Общество 22 сентября 2026 07:54

«Си Цзиньпин не обманул»: в Пекине нашли китайский чак-чак

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В Пекине существует десерт шацима, который напоминает традиционный татарский чак-чак. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса Татарстана Лилия Галимова в своем канале в «Макс».

Она напомнила, что во время визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Казань на саммит БРИКС он пошутил о том, что в Китае тоже есть чак-чак. По словам Галимовой, китайский десерт действительно существует и называется шацима.

Видео: канал Лилии Галимовой в «Макс»

#чак-чак #татарстан и китай #пекин #Лилия Галимова #Си Цзиньпин #КНР
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