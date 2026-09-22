«Си Цзиньпин не обманул»: в Пекине нашли китайский чак-чак

В Пекине существует десерт шацима, который напоминает традиционный татарский чак-чак. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса Татарстана Лилия Галимова в своем канале в «Макс».

Она напомнила, что во время визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Казань на саммит БРИКС он пошутил о том, что в Китае тоже есть чак-чак. По словам Галимовой, китайский десерт действительно существует и называется шацима.

Видео: канал Лилии Галимовой в «Макс»