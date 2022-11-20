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Политика
20 ноября 2022  11:04

Си Цзиньпин назвал главную красную линию для отношений Китая и США

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Тайваньский вопрос — это первоочередная красная линия в отношениях КНР и США. Об этом на встрече на Бали Президенту Соединенных Штатов Джо Байдену заявил Председатель Китая Си Цзиньпин. 

«[Глава КНР] четко указал, что тайваньский вопрос является ядром основных интересов Китая, политической основой и первой красной линией, которую нельзя пересекать, в китайско-американских отношениях», — цитирует ТАСС комментарий главы МИД КНР Ван И.

По словам Си Цзиньпина, соблюдение норм международных отношений станет главной защитой и страховкой в отношениях двух стран. При этом «независимость Тайваня» — это то, с чем «никогда не согласится китайский народ», поэтому данный вопрос несовместим с миром и стабильностью в регионе.

Председатель КНР подчеркнул, что одна из сторон не должна выигрывать за счет поражения второй.

#тайвань #Джо Байден #Си Цзиньпин
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