Си Цзиньпин может приехать в Казань в 2024 году

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин может посетить Казань в 2024 году. Его ожидают на форуме лидеров стран БРИКС. Об этом сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов на пленарном заседании форума «РОСТКИ».

«Еще одно знаковое событие, которое состоится в нашей стране, в городе Казани, — саммит глав государств БРИКС и БРИКС+. Мы активно ведем подготовку этого грандиозного мероприятия. Уверен, что участие в нем высоких китайских делегаций во главе с Председателем Китая товарищем Си Цзиньпином пройдет на самом высоком и результативном уровне», – сказал руководитель республики.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что следующий саммит БРИКС в рамках российского председательства может пройти в Казани. Позднее, на саммите в южноафриканском Йоханнесбурге, это решение было поддержано всеми членами объединения.