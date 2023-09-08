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Руc Тат
Экономика 8 сентября 2023 19:07

Си Цзиньпин может приехать в Казань в 2024 году

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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин может посетить Казань в 2024 году. Его ожидают на форуме лидеров стран БРИКС. Об этом сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов на пленарном заседании форума «РОСТКИ».

«Еще одно знаковое событие, которое состоится в нашей стране, в городе Казани, — саммит глав государств БРИКС и БРИКС+. Мы активно ведем подготовку этого грандиозного мероприятия. Уверен, что участие в нем высоких китайских делегаций во главе с Председателем Китая товарищем Си Цзиньпином пройдет на самом высоком и результативном уровне», – сказал руководитель республики.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что следующий саммит БРИКС в рамках российского председательства может пройти в Казани. Позднее, на саммите в южноафриканском Йоханнесбурге, это решение было поддержано всеми членами объединения.

#форум РОСТКИ
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