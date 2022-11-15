Си Цзиньпин: Мировой экономике грозит рецессия

В сегодняшних условиях глобальная экономика сталкивается с угрозой рецессии, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите G20. Под ударом, по его мнению, в первую очередь оказались развивающиеся страны.

«Мы должны содействовать более стойкому глобальному развитию. Экономическая глобализация сталкивается со встречным ветром, мировая экономика сталкивается с угрозой рецессии. Всем приходится нелегко, а развивающиеся страны первыми оказываются под ударом», – цитирует его ТАСС.

Также политик призвал углублять международное сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса и создавать условия для восстановления экономики.

Напомним, ранее сообщилось, что страны «Группы двадцати» договорились об итоговом коммюнике саммита, которое содержит осуждение военных действий на Украине.