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Си Цзиньпин: КНР вместе с Францией будет искать пути для разрешения украинского кризиса
Китай планирует вместе с Францией и другими странами работать над разрешением украинского кризиса. Об этом в колонке для газеты Le Figaro заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Он выразил надежду на скорое наступление мира в Европе. «Мы намерены работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти правильные пути разрешения кризиса», — отмечается в статье.
Сегодня лидер КНР прибыл во Францию с визитом. В беседе с агентством Xinhua Си Цзиньпин сообщил, что рассчитывает на укрепление двухсторонних отношений между Пекином и Парижем и обсуждение международных и региональных проблем с Президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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