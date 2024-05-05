Си Цзиньпин: КНР вместе с Францией будет искать пути для разрешения украинского кризиса

Китай планирует вместе с Францией и другими странами работать над разрешением украинского кризиса. Об этом в колонке для газеты Le Figaro заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Он выразил надежду на скорое наступление мира в Европе. «Мы намерены работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти правильные пути разрешения кризиса», — отмечается в статье.

Сегодня лидер КНР прибыл во Францию с визитом. В беседе с агентством Xinhua Си Цзиньпин сообщил, что рассчитывает на укрепление двухсторонних отношений между Пекином и Парижем и обсуждение международных и региональных проблем с Президентом Франции Эммануэлем Макроном.