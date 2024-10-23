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Экономика 23 октября 2024 14:10

Си Цзиньпин: Актуальность реформы международной финансовой системы будет возрастать

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Темпы реформ глобального управления долгое время не соответствуют стремительности перемен в раскладе международных сил. По этой причине важно продвигать справедливую повестку БРИКС во имя совершенствования этой системы. Об этом на заседании саммита БРИКС в расширенном составе заявил Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

«Поэтому нам следует придерживаться концепции совместного обсуждения, строительства и совместного использования. Возглавить реформирование системы глобального управления на основе концепции равенства, справедливости, открытости и инклюзивности», – считает китайский лидер.

Глава КНР добавил, что в новой ситуации актуальность реформы международной финансовой системы будет только возрастать. Члены БРИКС должны играть ключевую роль в углублении финансово-экономического сотрудничества, укреплении многосвязанности финансовой инфраструктуры, поддержании высокого уровня финансовой безопасности и повышении влияния и авторитета Нового банка развития БРИКС. Это необходимо для того, чтобы международная финансовая система лучше адаптировалась к изменениям мировой экономической архитектуры, считает глава государства.

#саммит БРИКС #Си Цзиньпин #БРИКС
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