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Политика
10 января 2023  06:46

Shukan Gendai: Российские ракеты «Авангард» стали головной болью для США

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Российские гиперзвуковые ракеты «Авангард» стали настоящей головной болью для Соединенных Штатов. Даже при обнаружении ее невозможно своевременно перехватить, объяснили в японском издании Shukan Gendai.

«Она двигается зигзагообразно слева направо, что крайне затрудняет уничтожение оружия», — цитирует сообщение RT.

1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин рассказал о разработке системы «Авангард» и показал анимированные кадры ее работы. В том же году ракетные комплексы вошли в государственную программу развития вооружений до 2027 года.

#авангард #США
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