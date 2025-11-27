news_header_top
Щербакова, Трусова и Косторная — капитаны на юниорском Кубке Первого канала

Фото: fsrussia.ru / Михаил Шаров

На Кубке Первого канала среди юниоров капитанами команд станут олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова, серебряный призёр Олимпиады в Пекине Александра Трусова и чемпионка Европы Алена Косторная. Об этом стало известно из сообщения в телеграм-канале «Фигурное катание на Первом».

Соревнования пройдут в Калуге 6 декабря. Участники будут разделены на три команды, каждая из которых будет включать двух девушек, двух юношей, одну спортивную пару и один танцевальный дуэт. Спортсмены представят только свои произвольные программы или произвольные танцы. Очки будут начисляться по олимпийской системе.

В 2024 году на юниорском Кубке Первого канала победу одержала команда под руководством Александры Трусовой.

