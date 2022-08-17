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Ру Тат
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Спорт
17 августа 2022  12:02

Щербакова рассказала о соперничестве с Камилой Валиевой на Олимпиаде в Пекине

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о соперничестве с российской фигуристкой из Казани Камилой Валиевой на Олимпийских играх – 2022 в Пекине.

«Мы постоянно тренируемся вместе. Это настолько для нас привычно, что мы вместе приезжаем на соревнования, в основном на турнирах девочки из нашей группы… Это настолько привычная атмосфера и уж точно я не еду на соревнования в качестве явного фаворита.

У девочек в фигурном катании, мне кажется, вообще не бывает безоговорочных фаворитов. Такая борьба всегда. Я ехала сделать свою работу, я её сделала. Я довольна», – заявила Щербакова в интервью Youtube-каналу «Обмен спортом».

 Напомним, Валиева завоевала золотую медаль в командном зачете Олимпийских игр. Щербакова, в свою очередь, взяла золото в личном разряде, где Камила стала лишь четвертой.

#Анна Щербакова #фигурное катание #Камила Валиева #олимпиада в Пекине
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