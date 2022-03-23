Щербакова и Кондратюк стали капитанами на Кубке Первого канала по фигурному катанию

Российские фигуристы Анна Щербакова и Марк Кондратюк назначены капитанами команд на Кубке Первого канала, который пройдет с 25 по 27 марта в Саранске. Об этом объявили в прямом эфире Первого канала.

Напомним, что Анна Щербакова является олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Олимпиады в Пекине, а Марк Кондратюк обладателем золотой медали в командном турнире Олимпийских игр.

Отметим, что команды будут называться «Время первых» и «Красная машина». В соревнованиях, помимо Щербаковой и Кондратюка примут участие олимпийская чемпионка Пекина-2022 Камила Валиева и серебряная призерка чемпионата мира в Стокгольме Елизавета Туктамышева.

Все участники Кубка Первого канала

Одиночное катание, женщины: Анна Щербакова, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Софья Акатьева, Вероника Жилина, Аделия Петросян, Софья Самоделкина.

Одиночное катание, мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Александр Самарин, Евгений Семененко.

Парное катание: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин, Евгения Тарасова / Владимир Морозов.

25 марта на турнире запланирован прыжковый фестиваль, 26 марта фигуристы выступят с короткими программами, а 27-го с произвольными. Напомним, что от участия в турнире отказалась серебряная призерка Олимпиады в Пекине Александра Трусова.

Расписание Кубка Первого канала

25 марта. Прыжковый фестиваль – 18:00

26 марта. Короткие программы - 17:00

27 марта. Произвольные программы - 17.00