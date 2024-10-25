Щенка по кличке Анубис привезли из зоны СВО в новую семью в Уруссу

Военнослужащий из Ютазинского района, вернувшийся в краткосрочный отпуск из зоны СВО, привез собаку из Авдеевки. Пес по кличке Анубис живет в Уруссу уже около двух недель. У него здесь новые хозяева — супруги Игорь и Наталья Власовы — друзья военного.

Наталья рассказывает, что щенок очень умный. Знает некоторые команды, например «лежать», «дай лапу». Она говорит, что дети давно мечтали о питомце. Решение приютить собаку созрело после звонка друга, который сообщил о том, что везет маленькую овчарку из зоны СВО и срочно ищет для неё новый дом. Игорь и Наталья были рады новому члену семьи.

Фото предоставлено Юлией Давлетбаевой

«Говорят недаром: собака — лучший друг человека. Анубис стал нашим буквально с первых минут. Сначала держали его дома, чтобы мог привыкнуть к каждому из семьи. А когда выпустили на улицу, он вначале побежал гулять, потом стал возвращаться к нам, уже никуда от нас не убегал. Он понял, что его привезли к новым хозяевам», — рассказывают супруги Власовы.

Фото предоставлено Юлией Давлетбаевой

Анубису около 9 месяцев. Нашли его наши военнослужащие при освобождении Авдеевки. Взяли с собой, все время подкармливали тушенкой, поэтому, приехав в Уруссу, Анубис не умел грызть кости.

Командир, к которому был привязан щенок, погиб. Сослуживцы в память о нем решили спасти животное и привезли в Уруссу.

Фото предоставлено Юлией Давлетбаевой

Особенные отношения у Анубиса с младшим сыном супругов Власовых Ярославом. Мальчик с удовольствием угощает четвероногого друга любимой едой, несмотря на запреты родителей.

«С тарелки мне не разрешают собаку подкармливать, но я все равно ему даю. Давно хотел заиметь такого друга, который всегда будет со мной рядом и защитить меня», — говорит Ярослав.

Домочадцы уверены, что Анубис, окруженный любящими людьми, сможет прожить долгую и счастливую жизнь.

Фото: из личного архива