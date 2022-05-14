«“Щелкунчик” стал диснеевским мультиком»: как в Казани открыли Нуриевский фестиваль
Татарский театр оперы и балета имени Джалиля продолжает проводить ежегодный Нуриевский фестиваль в выбранном направлении – представлении репертуарных спектаклей театра солистами ведущих театров России. Как и гласит политика фестиваля – в афише имена как полюбившихся казанцам артистов, так и новые имена.
«По-настоящему зловещая история»
Традиционно фестиваль был открыт премьерой. В этом году обновленной версией балета «Щелкунчик», предыдущая версия которого оставалась неизменной более 20 лет.
«Любой спектакль имеет свой срок жизни: как эстетический, так и моральный. И чтобы сохранить классическое наследие, постановки требуют обновления. В нашем театре очередь дошла и до „Щелкунчика”», — объяснил необходимость обновления спектакля художественный руководитель балета театра, заслуженный артист России и Татарстана Владимир Яковлев.
Выбранное театром направление проведения фестиваля поддерживается руководством республики. Обновленную версию спектакля лично оценил руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров. И судя по роскошному букету цветов в кабинете Владимира Яковлева – премьера «Щелкунчика» была им оценена высоко.
Все выполнено в лучших традициях – сохранена хореография Василия Вайнонена, считающейся эталонной в смысле симбиоза гениальной музыки Петра Чайковского и знаменитой истории о Щелкунчике и Мышином короле Эрнста Теодора Амадея Гофмана.
Только в этот раз тандемом в лице Владимира Яковлева и художника-постановщика Анатолия Нежного было принято решение, не отходя от сказочной направленности, приправить спектакль чуть большей гофманиадой.
«Балет “Щелкунчик” воспринимается как детская сказка, но откройте первоисточник, и вы увидите, что это по-настоящему зловещая история. Задача художника – смешать важные компоненты, в данном случае, музыку Чайковского, историю Гофмана и хореографию Вайнонена», – рассказал Нежный.
В этот раз пропорция Гофмана стала превалирующей - действие динамизировалось. В большей степени это ощущается в сцене баталии, где у кровожадных мышей буквально горят глаза, а по сцене рассекают их мини-версии. Дроссельмейер из доброго дядюшки превратился в гофмановского волшебника, добавив «кошмарности» в сон Машеньки. Но при этом, балет стал спектаклем-феерией – этому поспособствовали по-настоящему роскошные декорации и костюмы, активное использование театральных технологий.
«Пожалуй, из шести моих версий Щелкунчика, нынешняя является лучшей. Художник редко бывает доволен своей работой, но в этот раз результат превзошел все мои ожидания. Мы успели быстро среагировать на нынешние обстоятельства и закупить необходимые материалы зарубежного производства, потому спектакль не оказался на грани срыва из-за нехватки материалов», - поделился Анатолий Нежный.
«Щелкунчик» как способ взрастить новое поколение артистов балета
Чувственности обновленной постановке прибавил и тот факт, что в ней активно задействованы воспитанники Казанского хореографического училища.
«Сам Мариус Петипа часто включал детей в свои постановки, и не зря, ведь дети — это украшение любого спектакля. Да и сценическая практика весьма полезна для их профессионального роста», — поделился Яковлев.
Новая версия спектакля «Щелкунчик» невольно стала и способом привлечения детей в профессию артиста. Дети лет 7-8, ставшие соседями корреспондента «Татар-информа» в зрительском зале, все два действия не отрывали взгляда от сцены, периодически делились эмоциональными впечатлениями с родителями о происходящем на сцене: «Мама, посмотри, там настоящие мыши на сцене бегают!», «Ой, куклы ожили! Они же ненастоящие?».
По мнению артиста балета Артема Белова, выступившего в партии Дроссельмейера, завлечение детей в мир высокого искусства – не только способ укрепления заложенных традиций, но и способ привлечь их к профессиональному ремеслу.
«Сегодня не только наше хореографическое училище, но даже столичное академическое художественное училище, куда съезжаются абитуриенты буквально со всего мира, замечает отток детей из профессии. В частности, это касается ребят. Их родители не видят перспективу в профессии артиста балета. Пока ситуация далеко не фатальная, но если все продолжится в том же духе, это может привести к упадку профессионального уровня», - заметил танцовщик.
На его взгляд, передачи на телеканале «Культура», такие как «Большой балет» и «Большие и маленькие», безусловно пропагандируют балетное искусство. Но много ли детей по собственному желанию включают канал «Культура»?
«Оглянитесь, сегодня в зрительском зале много детей. Но одно дело привести ребенка в театр, а другое – завлечь его в этот мир. «Щелкунчик» стал настоящим диснеевским мультиком – только его внешнее оформление дергает за правильные ниточки. А его внутреннее наполнение благодаря взгляду Владимира Алексеевича стало более динамичное, что только на эмоциональном уровне оставляет огромное впечатление. А ведь иногда достаточно одного яркого впечатления, чтобы у ребенка появились потребность и амбиции выйти на сцену», – уверен артист.
Разговор на кухне с артистами балета
Для достижении утопической цели, переворот в мышлении должен произойти не только у детей, но и у родителей. Татарский театр, неизменно сохраняющий традиционную хореографию, продолжает вести более тесный диалог со зрителем через параллельную программу фестиваля.
Увы, в этот раз очные встречи, которые ранее включали в себя кинопоказы, лекции, творческие встречи, ограничатся открытыми репетициями «Спящей красавицы», «Корсара» и «Анюты», где в последней примет участие народный артист СССР Владимир Васильев. По словам заведующей литературной частью Жанны Мельниковой, они станут возможностью увидеть внутренний процесс, что приблизит театр к своему зрителю.
«В прошлые годы открытые репетиции имели огромный спрос у публики – регистрация завершалась через несколько часов сразу после ее открытия. В этот раз, чтобы увеличить количество мест и охватить большую аудиторию, места будут реализовываться через покупку билетов по очень демократичным ценам», - пояснила Мельникова.
Новшеством этого года стали подкасты «Лица театра» в аудио и видеоформатах с участием артистов балета, приглашенных гостей и представителей творческого коллектива. На протяжении фестивальных дней они будут выходить в доступных социальных сетях театра.
«Мы постарались сделать своеобразный “разговор на кухне”, чтобы дать возможность слушателям и зрителям понять специфику работы артистов, художников-постановщиков и всех тех, кто работает в одной команде над созданием и показом спектаклей. Ведь театр – это не только артисты на сцене, а огромный механизм, где шестеренками являются множество людей», - рассказала о проекте автор идеи Алина Раджабова.
За время Нуриевского фестиваля будут представлены «Спящая Красавица», «Жизель», «Дон Кихот», «Анюта», «Корсар», «Лебединое озеро», «Баядерка» и «Золотая Орда». В разные дни зрителям будут представлены новые имена – Мария Хорева (Мариинский театр), Элеонора Севенард (Большой театр), Булган Рэнцэндорж (Пермский театр оперы и балета) и Денис Захаров (Большой театр). Не обойдется и без полюбившихся казанцам приглашенных артистов, таких как Оксана Кардаш и Иван Михалев (Московский Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко), Вячеслав Лопатин (Большой театр), Екатерина Борченко и Павел Савин (Михайловский театр) и других.