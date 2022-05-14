«“Щелкунчик” стал диснеевским мультиком»: как в Казани открыли Нуриевский фестиваль

Татарский театр оперы и балета имени Джалиля продолжает проводить ежегодный Нуриевский фестиваль в выбранном направлении – представлении репертуарных спектаклей театра солистами ведущих театров России. Как и гласит политика фестиваля – в афише имена как полюбившихся казанцам артистов, так и новые имена.

Нуриевский фестиваль традиционно был открыт премьерой – обновленной версией балета «Щелкунчик» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«По-настоящему зловещая история»

Традиционно фестиваль был открыт премьерой. В этом году обновленной версией балета «Щелкунчик», предыдущая версия которого оставалась неизменной более 20 лет.

«Любой спектакль имеет свой срок жизни: как эстетический, так и моральный. И чтобы сохранить классическое наследие, постановки требуют обновления. В нашем театре очередь дошла и до „Щелкунчика”», — объяснил необходимость обновления спектакля художественный руководитель балета театра, заслуженный артист России и Татарстана Владимир Яковлев.

Владимир Яковлев: «Чтобы сохранить классическое наследие, постановки требуют обновления. В нашем театре очередь дошла и до „Щелкунчика”» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выбранное театром направление проведения фестиваля поддерживается руководством республики. Обновленную версию спектакля лично оценил руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров. И судя по роскошному букету цветов в кабинете Владимира Яковлева – премьера «Щелкунчика» была им оценена высоко.

Все выполнено в лучших традициях – сохранена хореография Василия Вайнонена, считающейся эталонной в смысле симбиоза гениальной музыки Петра Чайковского и знаменитой истории о Щелкунчике и Мышином короле Эрнста Теодора Амадея Гофмана.

Только в этот раз тандемом в лице Владимира Яковлева и художника-постановщика Анатолия Нежного было принято решение, не отходя от сказочной направленности, приправить спектакль чуть большей гофманиадой.

В сцене баталии у кровожадных мышей буквально горят глаза, а Дроссельмейер из доброго дядюшки превратился в гофмановского волшебника Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Балет “Щелкунчик” воспринимается как детская сказка, но откройте первоисточник, и вы увидите, что это по-настоящему зловещая история. Задача художника – смешать важные компоненты, в данном случае, музыку Чайковского, историю Гофмана и хореографию Вайнонена», – рассказал Нежный.

В этот раз пропорция Гофмана стала превалирующей - действие динамизировалось. В большей степени это ощущается в сцене баталии, где у кровожадных мышей буквально горят глаза, а по сцене рассекают их мини-версии. Дроссельмейер из доброго дядюшки превратился в гофмановского волшебника, добавив «кошмарности» в сон Машеньки. Но при этом, балет стал спектаклем-феерией – этому поспособствовали по-настоящему роскошные декорации и костюмы, активное использование театральных технологий.

Анатолий Нежный: «Художник редко бывает доволен своей работой, но в этот раз результат превзошел все мои ожидания» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Пожалуй, из шести моих версий Щелкунчика, нынешняя является лучшей. Художник редко бывает доволен своей работой, но в этот раз результат превзошел все мои ожидания. Мы успели быстро среагировать на нынешние обстоятельства и закупить необходимые материалы зарубежного производства, потому спектакль не оказался на грани срыва из-за нехватки материалов», - поделился Анатолий Нежный.

«Щелкунчик» как способ взрастить новое поколение артистов балета

Чувственности обновленной постановке прибавил и тот факт, что в ней активно задействованы воспитанники Казанского хореографического училища.

«Сам Мариус Петипа часто включал детей в свои постановки, и не зря, ведь дети — это украшение любого спектакля. Да и сценическая практика весьма полезна для их профессионального роста», — поделился Яковлев.

В обновленной постановке активно задействованы воспитанники Казанского хореографического училища Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новая версия спектакля «Щелкунчик» невольно стала и способом привлечения детей в профессию артиста. Дети лет 7-8, ставшие соседями корреспондента «Татар-информа» в зрительском зале, все два действия не отрывали взгляда от сцены, периодически делились эмоциональными впечатлениями с родителями о происходящем на сцене: «Мама, посмотри, там настоящие мыши на сцене бегают!», «Ой, куклы ожили! Они же ненастоящие?».

По мнению артиста балета Артема Белова, выступившего в партии Дроссельмейера, завлечение детей в мир высокого искусства – не только способ укрепления заложенных традиций, но и способ привлечь их к профессиональному ремеслу.

«Сегодня не только наше хореографическое училище, но даже столичное академическое художественное училище, куда съезжаются абитуриенты буквально со всего мира, замечает отток детей из профессии. В частности, это касается ребят. Их родители не видят перспективу в профессии артиста балета. Пока ситуация далеко не фатальная, но если все продолжится в том же духе, это может привести к упадку профессионального уровня», - заметил танцовщик.

Артем Белов: «Иногда достаточно одного яркого впечатления, чтобы у ребенка появились потребность и амбиции выйти на сцену»» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На его взгляд, передачи на телеканале «Культура», такие как «Большой балет» и «Большие и маленькие», безусловно пропагандируют балетное искусство. Но много ли детей по собственному желанию включают канал «Культура»?

«Оглянитесь, сегодня в зрительском зале много детей. Но одно дело привести ребенка в театр, а другое – завлечь его в этот мир. «Щелкунчик» стал настоящим диснеевским мультиком – только его внешнее оформление дергает за правильные ниточки. А его внутреннее наполнение благодаря взгляду Владимира Алексеевича стало более динамичное, что только на эмоциональном уровне оставляет огромное впечатление. А ведь иногда достаточно одного яркого впечатления, чтобы у ребенка появились потребность и амбиции выйти на сцену», – уверен артист.

Разговор на кухне с артистами балета

Для достижении утопической цели, переворот в мышлении должен произойти не только у детей, но и у родителей. Татарский театр, неизменно сохраняющий традиционную хореографию, продолжает вести более тесный диалог со зрителем через параллельную программу фестиваля.

Театр, неизменно сохраняющий традиционную хореографию, продолжает вести более тесный диалог со зрителем через параллельную программу фестиваля Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Увы, в этот раз очные встречи, которые ранее включали в себя кинопоказы, лекции, творческие встречи, ограничатся открытыми репетициями «Спящей красавицы», «Корсара» и «Анюты», где в последней примет участие народный артист СССР Владимир Васильев. По словам заведующей литературной частью Жанны Мельниковой, они станут возможностью увидеть внутренний процесс, что приблизит театр к своему зрителю.

«В прошлые годы открытые репетиции имели огромный спрос у публики – регистрация завершалась через несколько часов сразу после ее открытия. В этот раз, чтобы увеличить количество мест и охватить большую аудиторию, места будут реализовываться через покупку билетов по очень демократичным ценам», - пояснила Мельникова.

Новшеством этого года стали подкасты «Лица театра» в аудио и видеоформатах с участием артистов балета, приглашенных гостей и представителей творческого коллектива. На протяжении фестивальных дней они будут выходить в доступных социальных сетях театра.

Алина Раджабова: «Театр – это не только артисты на сцене, а огромный механизм, где шестеренками являются множество людей» Фото: скриншот видео проекта «Лица театра»

«Мы постарались сделать своеобразный “разговор на кухне”, чтобы дать возможность слушателям и зрителям понять специфику работы артистов, художников-постановщиков и всех тех, кто работает в одной команде над созданием и показом спектаклей. Ведь театр – это не только артисты на сцене, а огромный механизм, где шестеренками являются множество людей», - рассказала о проекте автор идеи Алина Раджабова.

За время Нуриевского фестиваля будут представлены «Спящая Красавица», «Жизель», «Дон Кихот», «Анюта», «Корсар», «Лебединое озеро», «Баядерка» и «Золотая Орда». В разные дни зрителям будут представлены новые имена – Мария Хорева (Мариинский театр), Элеонора Севенард (Большой театр), Булган Рэнцэндорж (Пермский театр оперы и балета) и Денис Захаров (Большой театр). Не обойдется и без полюбившихся казанцам приглашенных артистов, таких как Оксана Кардаш и Иван Михалев (Московский Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко), Вячеслав Лопатин (Большой театр), Екатерина Борченко и Павел Савин (Михайловский театр) и других.