Щедрый подарок: татарстанец получил от отца билет «Жилищной лотереи» с призом в 1 млн

Республика Татарстан в 2023 году вошла в топ-10 регионов по количеству победителей с выигрышами более 1 000 000 рублей, заняв восьмую строчку. Только за прошлый год 23 участника из разных городов республики стали лотерейными миллионерами. Если рассматривать период последних трех лет, то в среднем в лотереях от «Столото» по всей России появляется около 20** лотерейных миллионеров в неделю. Ряды лотерейных победителей регулярно пополняют счастливчики из Татарстана.

Погасит часть ипотеки благодаря выигрышу в лотерею

Например, Андрей Каримов* стал миллионером благодаря щедрому подарку отца. А всё потому, что его папа давно испытывает удачу в розыгрышах от «Столото». Мужчина — человек традиций. Много лет он ходит в одну и ту же точку продаж и выбирает билеты с ТВ-трансляциями. Видимо, фортуна оценила упорство татарстанца: в 574-м тираже «Жилищной лотереи» он выиграл 1 000 000 рублей.

Узнав о победе, мужчина твердо решил, что подарит деньги Андрею. Для этого он пригласил сына в гости, рассказал про выигрыш и вручил ему билет на миллион, чтобы Андрей сам поехал в лотерейный центр «Столото» на оформление денежного приза.

«Спасибо папе за такой подарок! Было неожиданно, но очень приятно. Вообще, мой отец — настоящий счастливчик: пару лет назад в лотерею „Золотая подкова“ он выиграл 400 000 рублей. После и я начал периодически покупать билеты в мобильном приложении „Столото“, но так крупно, как отцу, мне еще не везло», — сказал уроженец Татарстана.

Андрей работает главным инженером в строительной фирме. Сейчас он живет в Москве. В свободное время ходит в театры, музеи, читает историческую и классическую литературу и ездит отдыхать в Санкт-Петербург. Деньги Андрей потратит на погашение ипотеки. Видимо, не зря его отец выиграл именно в «Жилищную лотерею», ведь в этой лотерее от «Столото» разыгрываются квартиры, дома и денежные призы.

Отец Андрея живет в городе Бугульме, там он и купил в точке продаж «Столото» билет, который стал выигрышным. Как оказалось, жители этого города нередко становятся лотерейными победителями. Например, владелица салона красоты Ирина Миннегараева выиграла в «Рапидо» 4 667 496 рублей, инженер-телеметрист Дмитрий Заруднев испытал удачу в «Русском лото» и выиграл 1 000 000 рублей, а пенсионерка Галина Круглова стала обладательницей 1 500 000 рублей на квартиру-студию благодаря билету «Жилищной лотереи».

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», за счет целевых отчислений являются значимым источником пополнения федерального бюджета Российской Федерации. Целевые отчисления от лотерейной деятельности используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося существенный вклад в улучшение качества жизни россиян.

* Фото публикуется с разрешения победителя.

«ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 2 («Жилищная лотерея»), алгоритм определения выигрышей № 3 («Русское лото»), «ВГЛ 3 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 2 («Рапидо»), срок проведения лотерей до 31.12.2029. Подробности о лотереях — на stoloto.ru или по тел. 8 900 555 00 55.

** Фраза «20 лотерейных миллионеров в неделю» указывает на значение, рассчитанное как отношение общего числа билетов с выигрышем от одного миллиона рублей к количеству недель за период с 01.01.2020 по 31.12.2022 (включительно) в лотереях: «КЕНО» («ВГТЛ-1», алгоритм определения выигрышей №1), «Топ-3» («ВГЛ 2 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 4), «Спортлото «4 из 20» («ВГЛ 3 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 6), «Спортлото «6 из 45» («ВГЛ 2 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 1), «Спортлото «7 из 49» («ВГЛ 5 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 2), «Рапидо» («ВГЛ 3 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 2), «Рапидо 2.0» («ВГЛ 5 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 6), «Спортлото «5 из 36» («ВГЛ 1 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 2), «6 из 36» («ВГЛ 2 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 5), «Русское лото» («ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 3), «Жилищная лотерея» («ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 2), «Лото-Экспресс» («ВГЛ 1 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 6), «Золотая подкова» («ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 1), «Бинго-75» («ВГЛ 2 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 6), «Специгра» («ВГЛ 5 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 3), «Дуэль» («ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 5), «Зодиак» («ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 6), «Джокер» («ВГЛ 5 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 5), «Всё или ничего» («ВГТЛ-2», алгоритм определения выигрышей №9), «Рокетбинго» («ВГТЛ-1», алгоритм определения выигрышей № 6), «Большое Спортлото» («ВГТЛ-2», алгоритм определения выигрышей №14), «Вперед к победе», «Вершины успеха», «Быстрее, выше, сильнее!», «Веселые старты», «Спорт без границ», «Узоры на льду», «Поехали!», «Праздник спорта», «Русские игры», «Спортивный сезон».

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