Щедрость Загитовой, 2 сезон войн Костылевых и «Ангелов»: что в осенней фигурке

На неделе инфополе фигурного катания не остывало: Алина Загитова порадовала младшую сестру кроссовером стоимостью в несколько миллионов, в «Ангелах Плющенко» вновь запылал костер инквизиции из-за неукротимой мамы Елены Костылевой, а Трусова отправилась покорять международные горизонты. Подробнее – в обзоре «ТИ-Спорта».





Фото: соцсети Алины Загитовой

Личный водитель за два с копейками миллиона: щедрость по-загитовски

Алина Загитова, похоже, решила, что роль просто медийной звезды и хозяйки виртуальных баннеров – этап давно освоенный, нужно примерить еще какое-нибудь амплуа. И переквалифицировалась в щедрую фею-крестную. На минувшей неделе Алина осчастливила свою сестру Сабину, вручив ей ключи от белого кроссовера Lexus NX 200. Стоимость такой машины в зависимости от комплектации составляет примерно 12 миллионов рублей.

Трогательное видео, где девушке завязывают глаза и подводят к иномарке, мгновенно разлетелось по соцсетям. Мини-копия Загитовой, естественно, расплакалась, а Алина сопроводила подарок глубокой философской шуткой в последующем «кружке»: «А у меня, кажется, теперь появился личный водитель. Суперстранное ощущение, когда твоя младшая сестра уже водит машину», – добавила заботливая сестра в последующем «кружке».

Фото: стопкадр видео соцсетей Алины Загитовой

Сцена, конечно, милая, но у наблюдательного болельщика тут же возник закономерный вопрос: откуда у нашей любимой чемпионки такие финансовые возможности для столь широких жестов? С одной стороны, ответ лежит на поверхности. Алина – трудоголик, каких еще поискать. После завершения спортивной карьеры она не исчезла из «фигурки», а превратила победы в медийную известность. Реклама, ледовые шоу, съемки, интервью и телевизионные проекты – календарь у нее точно не похож на расписание человека, который иногда выходит покататься для удовольствия. Вчера вот, например, стало известно, что Загитова вновь будет ведущей «Ледникового периода»: предстоящий сезон станет для нее пятым в этой роли. По оценкам Sport Mail, рекламный пост в ее соцсетях может стоить от 500 тысяч до миллиона рублей.

С другой стороны, пикантности ситуации добавляет тот факт, что параллельно с дорогими подарками родственникам имя Загитовой регулярно всплывает в контексте государственных субсидий и грантов на ее масштабные ледовые шоу. Запросы на полное финансирование тех же «Алых парусов» в Петербурге до сих пор шокируют коллег-продюсеров. Та же Яна Рудковская так и не поняла, почему Загитова запрашивает бюджетные средства без пункта «софинансирование».

Получается любопытный парадокс. Что ж, умение грамотно сопрягать личный бренд с государственной любовью – это тоже высший пилотаж, по которому впору давать отдельный мастер-класс.

Новая глава войн Костылевых против «Ангелов»: стипендиальные репрессии и возвращение великих интриг

А в академии «Ангелы Плющенко» открылся второй сезон сериала под названием «Костылевы против "Ангелов"». Главной героиней вновь стала юная и одаренная Елена Костылева, вокруг которой на этот раз закрутили новый финансово-воспитательный триллер. В понедельник 15-летнюю фигуристку официально лишили ежемесячной стипендии в размере 65 тысяч рублей. Причина? Как пояснила методист академии Елена Благодерова, это вовсе не спортивные результаты, а, как вы уже догадались, вновь бурное поведение мамы спортсменки – Ирины Костылевой.

Руководство школы открыто заявило: родительница систематически нарушает условия договора, умудряясь водить дочку на тренировки к сторонним специалистам и попутно осыпая в социальных сетях коллег и других спортсменов едкими комментариями.

«У родителей Лены был договор с академией на стипендию с двумя пунктами. Первый – не писать негатив про школу, руководство и других спортсменов. Второй – не тренироваться на чужом льду. Оба пункта были нарушены», – рассказала Благодерова. Она добавила, что занятия на воронежском льду еще готовы были «пережить», однако публичную критику академии прощать не стали. Юристы направили семье документ о расторжении соглашения.

У Ирины Костылевой другая версия. Она утверждает, что договор о стипендии подписывал отец фигуристки, а запрет на сторонние катки касался тренировок в других школах по ходу сезона, а не любого льда за пределами академии. Нарушение пункта о негативных публикациях мать также отрицает. Теперь спор идет не только о том, кто и где тренировал Лену, но и о том, как читать договор. В фигурном катании, кажется, появился новый обязательный элемент – произвольная трактовка юридических пунктов.

В конфликт пришлось вмешаться даже президенту Федерации фигурного катания на коньках России Антону Сихарулидзе. По словам Благодеровой, он приезжал в академию, чтобы разобраться с тренировками Костылевой в подмосковном Реутове и коллективным письмом родителей, недовольных поведением ее матери.

Фото: Из личного архива Елены Костылевой

«Был разговор с родителями Лены. Антон Тариэльевич даже отдал им лично зачетку, потому что он был возмущен тем, что Лена разбивается с непонятыми тренерами в Реутове после двух побед с Евгением Викторовичем на двух первенствах России», – рассказала Благодерова. По ее словам, после этого Сихарулидзе поставил условие не вмешиваться в тренировочный процесс, чтобы Плющенко мог готовить спортсменку.

Теперь к спору добавилась тема травмы Елены. Методист академии заявила, что нога у фигуристки болела давно, а с соревнований ее сняли по просьбе самой Лены и родителей. «А Ирина обвинила наш штаб в травме. Хотя эта нога болит уже достаточно давно», – сказала представитель академии.

Есть ощущение, что мы вернулись на несколько месяцев назад, когда все сообщество фигурного катания уже наблюдало за первой серией этого блокбастера: тогда мама увозила дочь из Москвы, скандалила, передавала другим тренерам, а Яна Рудковская выкладывала обличительные видеоматериалы, добавляя, что это жестокое обращение с ребенком. Но уже через два месяца эта веселая семейка вернулась к Плющенко. Тогда тренер объявил, что стороны «стерли ластиком» негатив и начинают заново.

Что ж, теперь, похоже, мы приступаем ко второму сезону. Судя по нынешним событиям, ластик оказался не самым стойким канцелярским изделием. Пока взрослые спорят, в центре истории остается юная спортсменка, которой нужно тренироваться и восстанавливаться. Стипендия в 65 тысяч – серьезный удар по уверенности Костылевой, но куда важнее, чтобы ее карьера не становилась заложницей бесконечного выяснения отношений.

Трусова в США за путевкой, Петросян – за первой медалью

Уже на этих выходных в американском Эверетте пройдет четвертый этап серии ISU Skate America. В женском турнире заявлены две российские фигуристки – Александра Трусова и Аделия Петросян. В мужском турнире главным магнитом станет Илья Малинин, а в парах – чемпионы мира Минерва Фабьенн Хазе и Никита Володин, представляющие Германию.

Трусова приезжает в США после серебра на этапе в китайском Шэньчжэне, где она набрала 221,27 балла и уступила японке Монэ Тибе (224,48). Возвращение в серию получилось громким, хотя до золота не хватило совсем немного – всего 3,21 балла. Теперь задача – закрепить результат и побороться за путевку в финал Гран-при. Среди соперниц будут Ами Накаи и Софья Самоделкина, которых Трусова уже обыгрывала в этом сезоне. Но прошлые победы, как известно, не конвертируются в гарантированные баллы на следующем старте.

Фото: соцсети Александры Трусовой / t.me/avtrusovaofficial

Вот тут подошло время для главной интриги для российского любителя «фигурки» – встречи Трусовой с Петросян. А ведь девушки не пересекались на соревнованиях со времен чемпионата России 2021 года. Для Аделии американский этап станет дебютным в нынешней серии; приглашение она получила незадолго до турнира. Более того, в Эверетте Петросян, как сообщается, выступит без тренера. На этапе в Екатеринбурге она показывала каскады 3+3 и пробовала четверной тулуп, так что потенциал для борьбы за медаль есть. Но одно дело – рискнуть на знакомом льду, другое – справиться с международным стартом в непривычной обстановке.

У мужчин же интрига крутится вокруг Ильи Малинина: после слухов о возможном пропуске сезона американец все-таки выходит на лед. Skate America обещает быть не просто турниром с российским акцентом, а соревнованием, где соберутся несколько главных звезд сезона.