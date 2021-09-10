Шадриков рассказал студентам КФУ о нацпроекте «Экология» и пригласил на субботник

Министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков провел лекцию для студентов Института экологии и природопользования КФУ. Гость рассказал ребятам о ходе национального проекта «Экология» в Татарстане, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«В ходе встречи глава природоохранного ведомства рассказал ребятам о реализуемых мероприятиях в республике в рамках национального проекта „Экология“, а также о работе министерства. Студенты задавали министру вопросы и получали развернутые ответы. Молодых людей интересовали такие темы, как экологическая обстановка в республике, трудоустройство и практика в ведомстве», — сказано в сообщении.

Александр Шадриков сообщил студентам, что специалисты Минэкологии РТ готовы оказать всестороннюю поддержку и помощь студентам по их профессиональной подготовке. В заключение встречи министр пригласил студентов принять участие в Центральном субботнике, который пройдет 11 сентября на территории озера Изумрудное в поселке Юдино.