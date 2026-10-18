SHAMAN заявил, что его песни помогают школьникам КНДР изучать русский язык

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) заявил, что его песни помогают школьникам Северной Кореи изучать русский язык. Об этом артист рассказал ТАСС.

По словам исполнителя, в КНДР до сих пор популярна запись его выступления в Пхеньяне. Местные жители продолжают пересматривать концерт и передавать его друг другу на дисках и флешках. Дронов признался, что особенно рад интересу северокорейских школьников к своему творчеству.

Артист отметил, что его песни помогают школьникам в КНДР изучать русский язык. По его словам, особенно приятно, что ребята не просто слушают музыку, но и разбирают слова, узнают их смысл и таким образом знакомятся с Россией.

SHAMAN также вспомнил теплый прием, который ему устроили зрители во время выступления в Пхеньяне. Он подчеркнул, что мечтает о популярности русскоязычной музыки во всем мире. По мнению Дронова, интерес жителей Северной Кореи к его композициям показывает, что эта мечта постепенно сбывается.