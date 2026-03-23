SHAMAN рассказал о скромном райдере и обязательном портрете Путина в гримерке

Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, рассказал журналистам на концерте «Звезды Дорожного радио», что его райдер отличается скромностью. По словам артиста, в нем нет дорогих блюд и алкоголя – только кофе, чай, ягоды и фрукты.

При этом в гримерке обязательно должен висеть портрет президента России Владимира Путина.

«Я всегда прошу, чтобы был портрет нашего президента Владимира Путина. И в любой точке страны, куда бы я ни приехал с концертом, всегда выполняют эту просьбу», – подчеркнул певец. Он также добавил, что в его гримерке нет вредной еды и спиртного.