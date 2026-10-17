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Культура 17 октября 2026 18:40

Shaman рассказал о новой песне «Я русский мужик» в жанре частушки

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Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, выпустил новую песню «Я русский мужик», выполненную в жанре частушки. По словам музыканта, такая форма помогла передать особенности русского характера и отношение человека к жизненным трудностям.

«Наша русская частушка не жалуется, а подтрунивает над обстоятельствами, и в этом как раз проявляется характер – не сломаться, а ответить с улыбкой», – объяснил Shaman в беседе с РИА Новости.

По замыслу исполнителя, герой песни с юмором противопоставляет собственные убеждения, привычки и вкусы навязанным ценностям и представлениям о красивой жизни. Композиция затрагивает темы верности семье, стране и своим принципам.

Сегодня артист опубликовал в своих соцсетях видео с исполнением композиции. В песне народные мотивы сочетаются с современным ритмом: она начинается со звучания русской гармони, к которой затем присоединяется бит.

#песни
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