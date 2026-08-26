Shaman на «Новой волне» посоветовал СМИ брать интервью у шахтеров и учителей

Российский певец и композитор Shaman (Ярослав Дронов) сегодня выступил на закрытии конкурса «Новая волна 2026», который проходит в Казани. Он исполнил песню «Душа нараспашку». Отвечать на вопросы журналистов артист отказался.

«Чего вы за мной-то ходите? Я всего лишь артист. Есть люди, которые гораздо достойнее, чем я. Вот у них интервью надо брать – у шахтеров, учителей, врачей, у наших воинов, которые сейчас на передовой защищают честь России. Вот у них возьмите лучше интервью. А я всего лишь артист. Извините, я на поезд», – сказал он представителям СМИ.

Казань во второй раз принимает Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Торжественная церемония его открытия состоялась 20 августа. Сегодня – последний день фестиваля.