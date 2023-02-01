«Сговор против ислама»: почему IIHF не признает религию в хоккее

Ассоциацию развития хоккея исламских стран и Татарстана создали в Казани в рамках Международного хоккейного турнира, однако инициатива была принята в штыки Международной хоккейной федерацией. В чем причины и какая в этом связь с акциями сожжения Корана в Европе – в материале «ТИ-Спорт».

Люк Тардиф: «Согласно своему статусу и уставу, IIHF не может признавать ассоциации, базирующиеся на религии»

Фото: fhr.ru

Татарстан взял на себя функции Международной хоккейной федерации

«Согласно своему статусу и уставу, IIHF не может признавать ассоциации, базирующиеся на религии», – так отреагировал на создание Ассоциации развития хоккея исламских стран и Республики Татарстан глава IIHF Люк Тардиф. Формулировка довольно странная, ведь название и идея новой организации – развитие хоккея в мусульманских странах. Это не подразумевает запрета играть в хоккей представителям других конфессий.

Ассоциация была учреждена 17 января в Казани, в нее вошли Федерация хоккея Татарстана и федерации 13 стран: ОАЭ, Саудовской Аравии, Марокко, Алжира, Омана, Бахрейна, Ирана, Монголии, Туркмении, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Турции. Штаб-квартира организации будет располагаться в Казани.

По сути, Татарстан здесь выполняет функции самой IIHF, продвигая хоккей в те страны, где о существовании хоккея как вида спорта в большинстве своем и не догадываются. «Международная» же организация за десятилетия своего существования поддерживает хоккей на относительно высоком уровне в 10-15 странах. Да и то география ограничивается Западной Европой, Россией и постсоветским пространством. Канада и США сами по себе.

Казалось бы, Казань проявляет инициативу и расширяет мировую хоккейную карту, но IIHF торопится заявить свое «фи», хотя могли бы и промолчать. Денег у них никто не просит, да и за признанием официально не обращались.

Эмиль Гарипов: «Какая разница, какой ты веры, если можешь играть в хоккей. Странный аргумент, что не будут признавать ассоциацию из-за участия в ней мусульманских стран» Фото: © «Татар-информ»

«На Западе такие демократические страны, но их демократия в такие моменты куда-то испаряется»

Обладателя Кубка Гагарина-2018 в составе «Ак Барса» Эмиля Гарипова можно считать одним из самых узнаваемых спортсменов-мусульман Казани и Татарстана. Корреспондент «ТИ-Спорт» не мог не поинтересоваться его мнением о происходящем.

«А в чем вообще зависимость религии от хоккея? На Западе все страны такие демократические, но их демократия в такие моменты куда-то испаряется. Мусульманам что, нельзя играть в хоккей? У них в НХЛ играет обладатель Кубка Стэнли.

Какая разница, какой ты веры, если можешь играть в хоккей. Странный аргумент, что не будут признавать ассоциацию из-за участия в ней мусульманских стран. Может, они хотят, чтобы у мусульман не было хоккея? Я, честно говоря, не совсем понимаю, в чем причина», – недоумевает Гарипов.

Альберт Яруллин: «Я считаю это неправильным решением. Почему не признать ассоциацию, если есть страны, которые хотят участвовать» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Его друг и бывший партнер по «Ак Барсу» Альберт Яруллин нынче выступает за челябинский «Трактор», но и он не стал избегать общения с журналистом «ТИ-Спорт» по заданной теме.

«Я считаю это неправильным решением. Почему не признать ассоциацию, если есть страны, которые хотят участвовать. Тем более мы понимаем, что уровень хоккея в этих странах совсем не тот, чтобы заходить даже в какие-то азиатские лиги. Создание ассоциации в Татарстане направлено на популяризацию хоккея, спорта и здорового образа жизни. Я совсем не понимаю позиции Международной федерации хоккея. Речь идет о странах, в которых очень слабо или совсем не развит хоккей. Неужели IIHF не заинтересована в популяризации хоккея?» – задает риторический вопрос спортсмен.

«Спорт – для всех спорт. Будь ты мусульманин или христианин»

На самом деле, обсуждаемое нами заявление IIHF вызывает чувство недоумения и далеко за пределами спортивной общественности. Такой же лейтмотив звучит в словах представителя мусульманской конфессии в Казани. Мы пообщались с имамом мечети Марджани, председателем Совета аксакалов города Казани при ДУМ РТ Мансуром хазратом Джалялетдином.

Мансур хазрат Джалялетдин: «Я совсем не понимаю позицию этой Международной хоккейной федерации. То какой-то чудик Коран сжигает. Все это просто направлено против ислама» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«По всему миру мусульмане играют в футбол и хоккей. На открытии хоккейного турнира исламских стран в Казани я и сам присутствовал. Команда Эмиратов играла с «Ак Барсом».

Спорт – для всех спорт. Будь ты мусульманин или христианин. Зачем делят спорт на религии? Если в Казани собрались мусульмане, создали ассоциацию, почему это нельзя признать? Мне особенно обидно, поскольку у нас в Татарстане я сам основал хоккейную команду. Вроде в 2011 году.

Я совсем не понимаю позицию этой Международной хоккейной федерации. То какой-то чудик Коран сжигает. Все это просто направлено против ислама. Я слов не нахожу, я в шоке», – признается он.

Где Ассоциация хоккея исламских стран и сожженный Коран?

Действительно, отношение к исламу и к мусульманам со стороны коллективного Запада и так вызывает большие вопросы на фоне сожжения Корана в Швеции. К этому невольно цепляется и вопрос отрицания хоккейной ассоциации из Казани. Причем собеседники нашего издания без дополнительных вопросов – сами проводят параллели. Казалось бы, где Коран и где скромная хоккейная ассоциация? Однако и Мансур хазрат, и наши собеседники-хоккеисты считают, что связь эта есть.

«Их демократия запрещает оскорблять представителей ЛГБТ, преследовать однополые браки и так далее. Это, мол, недемократично. А сжигать Коран – это демократично? Ведь какого-то осуждения инцидента в Швеции так и не прозвучало. Так получается?» – эмоционально отреагировал Гарипов.

Эмиль Гарипов: «Их демократия запрещает оскорблять представителей ЛГБТ, преследовать однополые браки и так далее. Это, мол, недемократично. А сжигать Коран – это демократично?» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

При этом возникает вопрос, есть ли связь между «стокгольмским инцидентом» и реакцией IIHF на создание хоккейной Ассоциации исламских стран в Казани. Можно ли считать это звеньями одной цепи и неприятием коллективным Западом мусульман?

«Какие могут быть слова в отношении человека, который сжигает Коран? Это психические отклонения или необразованность человека? Это и ситуация с хоккеем… Я считаю, что это надо рассматривать вместе и оценивать как сговор против ислама, – уверен Мансур хазрат. – Выпад против России или ислама? Россия не мусульманская страна, но в ней живет много мусульман. И среди моих друзей, братьев есть некая обида на Запад, что они защищают тех, кто сжег Коран в Швеции. Этого человека в момент сожжения охраняла местная полиция».

Легитимен ли международный статус IIHF в хоккее и при чем тут Татарстан

Но вернемся к хоккею. В связи с вышеизложенным непонятно, почему Западноевропейская хоккейная организация называет себя Международной (IIHF)? Ведь ось ее интересов проходит по небольшой части суши планеты Земля, защищая лишь интересы хоккея в Западной Европе.

Скорее, логичным ходом было бы создание по-настоящему Международной федерации в Казани, где на деле пекутся о популяризации и внедрении этого вида спорта в «труднодоступные» для хоккея места?

Такая постановка вопроса звучит, мягко говоря, наивно. Мы это понимаем. Но Татарстан обладает настолько уникальным опытом мирного сосуществования культур и конфессий, что подобный шаг в каком-либо далеком будущем был бы логичен. К опыту республики действительно не подходит западный термин «толерантность» (терпимость).

Татарстан обладает настолько уникальным опытом мирного сосуществования культур и конфессий, что подобный шаг в каком-либо далеком будущем был бы логичен Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В Татарстане создана модель мирного сосуществования мусульман с другими мировыми религиями. Мы говорим не про толерантность, то есть веротерпимость. У нас вопрос не терпения, а уважения друг к другу. У нас православные тоже создали хоккейную команду. И мы играем в хоккей друг с другом. Эти соревнования очень весело и задорно проходят. И в футбол мы, кстати, тоже играем», – рассказывает Мансур хазрат.

В общем, чем больше Запад открывает свое истинное лицо в спорте и не только, тем всё меньше России, включая Татарстан, хочется «дружить» снова.