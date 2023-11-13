Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Сгенерированный нейросетью мурал-диптих появился на пересечении двух улиц в Казани
В Казани на пересечении двух улиц появился семейный мурал-диптих, который сгенирировали с помощью нейросети. Арт-объекты украсили стену дома № 38 по улице Братьев Касимовых и дома № 33 по Зорге.
«Проект сгенерировала нейросеть, а результат трудов искусственного интеллекта нарисовали художники креативной студии „Братья Сергеевы“», — отмечается в телеграм-канале администрации Вахитовского и Приволжского районов.
Общая площадь рисунков – 377 кв. метров. На создание диптиха ушло 75 литров краски и 10 дней. Отмечается, что мурал призван напоминать горожанам и гостям города о ценности близких людей и о том, что семья – это опора и источник.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»