Сгенерированный нейросетью мурал-диптих появился на пересечении двух улиц в Казани

Фото: телеграм-канал администрации Вахитовского и Приволжского районов

В Казани на пересечении двух улиц появился семейный мурал-диптих, который сгенирировали с помощью нейросети. Арт-объекты украсили стену дома № 38 по улице Братьев Касимовых и дома № 33 по Зорге.

«Проект сгенерировала нейросеть, а результат трудов искусственного интеллекта нарисовали художники креативной студии „Братья Сергеевы“», — отмечается в телеграм-канале администрации Вахитовского и Приволжского районов.

Общая площадь рисунков – 377 кв. метров. На создание диптиха ушло 75 литров краски и 10 дней. Отмечается, что мурал призван напоминать горожанам и гостям города о ценности близких людей и о том, что семья – это опора и источник.

