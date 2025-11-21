СФР: «Семьи в Татарстане чаще направляют маткапитал на улучшение жилищных условий»

Фото: © «Татар-информ»

Одним из наиболее востребованных способов использования материнского капитала в Татарстане остается улучшение жилищных условий. Об этом сообщают «Вести Татарстан», приводя информацию Социального фонда России по республике.

В ведомстве указали, что семьи чаще всего направляют средства на первоначальный ипотечный взнос, погашение кредита, выплату процентов, а также на приобретение или строительство жилья.

Маткапитал также можно использовать на образование ребенка, формирование накопительной пенсии матери, социальную адаптацию детей с инвалидностью и ежемесячные выплаты на детей до трех лет в семьях с доходом ниже установленного в регионе прожиточного минимума.

При покупке жилья по договору купли-продажи действует дополнительное условие: ребенок, благодаря рождению которого возникло право на маткапитал, должен быть старше трех лет.

В пресс-службе СФР уточнили, что для защиты прав детей при сделках, совершаемых с использованием маткапитала, требуется заключение органов местного самоуправления о пригодности приобретаемого индивидуального жилого дома для постоянного проживания.