«Сферум» приглашает учителей принять участие в конкурсе «Учебный 2022 год с Марусей»

Информационно-коммуникационная платформа «Сферум» (создана совместно компанией VK и «Ростелекомом»), VK и образовательная платформа «Учи.ру» при поддержке Министерства просвещения РФ запускают конкурс «Учебный 2022 год с Марусей».

Учителям предлагается в доступной и интересной форме рассказать, как голосовые ассистенты помогают в учебном процессе. Авторы лучших работ получат умные колонки «Капсула Мини» с голосовым помощником Марусей, которые позволят сделать уроки более разнообразными, интересными и интерактивными.

На конкурс принимаются работы в любом формате: можно снять видеоролик, сделать презентацию, написать текст или подготовить план урока. Проект необходимо разместить на своей странице во «ВКонтакте» с хэштегом #УчимсяСМарусей и пройти регистрацию на сайте конкурса. Итоги всероссийского конкурса подводит оргкомитет, куда входят представители VK, «Сферума» и Учи.ру. Прием заявок открывается 21 декабря, победители будут объявлены 31 января.

«Искусственный интеллект позволяет упростить работу учителя, снять с него рутинные задачи и сделать образовательный процесс более эффективным и разнообразным за счет цифровой трансформации. Мы рады поддерживать социальные инициативы российских IT-компаний, благодаря которым учителя могут стать ближе к цифровым технологиям. Мы знаем, что у голосовых помощников и искусственного интеллекта большие перспективы, и предлагаем педагогам познакомиться с их возможностями. Уверен, что это будет интересно, полезно и дополнит традиционные школьные уроки», — отметил директор департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения РФ Андрей Горобец.

«Сегодня владение технологиями вошло в набор обязательных навыков для всех педагогов. Технологии ИИ не только помогают доносить материал и сделать уроки более разнообразными и интересными, но и дают преподавателям и ученикам возможность говорить на одном языке. VK вместе со „Сферумом” и Учи.ру в течении года проводили множество инициатив, чтобы поддержать учителей и сделать для них цифровой мир более доступным», — прокомментировал событие заместитель генерального директора СП «Цифровое образование» (компания-разработчик «Сферума»), директор по связям с вузами VK Сергей Марданов.

«Искусственный интеллект уже проник во многие сферы жизни, в том числе в образование. Конкурс „Учебный 2022 год с Марусей” поможет учителям больше узнать о возможностях голосовых помощников в обучении, получить идеи от коллег по их использованию на уроках, а также поделиться своими и, возможно, выиграть „Капсулу Мини” с Марусей, чтобы сразу же начать внедрять их. Мы надеемся, что конкурс станет площадкой для обмена идеями и опытом в этой сфере и еще больше учителей по-новому посмотрят на использование технологий ИИ в своих уроках», — заметил директор по технологиям искусственного интеллекта VK Андрей Калинин.

У голосового помощника Маруси от VK много навыков, которые будут полезны учителям как младших, так и старших классов. С Марусей можно тренировать таблицу умножения и произношение, решать математические задачи, слушать звучание разных музыкальных инструментов, знакомиться с входящими в школьную программу произведениями художественной литературы. Кроме того, педагоги и ученики могут самостоятельно создавать для Маруси необходимые навыки — для этого есть удобный конструктор.

«Цифровые технологии, голосовые помощники в том числе, могут качественно дополнить классно-урочную систему обучения. Многие учителя сходятся во мнении, что один из ключевых вопросов системы образования сегодня — как повысить вовлеченность школьников в процесс обучения. Учи.ру уделяет много внимания инструментам, которые помогают педагогам удерживать внимание учеников и формировать у них устойчивый интерес к школьным предметам. Мы рады поддержать новогодний конкурс „Учебный 2022 год с Марусей” и хотим пожелать всем его участникам победы и счастливого Нового года», — подчеркнул заместитель генерального директора образовательной онлайн-платформы Учи.ру Сергей Веременко.

«Сферум» — это часть цифровой образовательной среды, которая создается Минпросвещения и Минцифры в соответствии с постановлением Правительства РФ. Информационно-коммуникационная платформа призвана сделать обучение, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и удобным. «Сферум» был запущен 31 марта 2021 года. Сейчас к платформе подключены более 2,3 млн пользователей из 50 российских регионов.

Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа. МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.

Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 2,1 млн, из них более 1,5 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше миллиона абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает свыше 5,3 млн клиентов.