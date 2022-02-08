«Сферум» приглашает школьников принять участие в креативном развитии платформы

Информационно-коммуникационная платформа «Сферум» (создана совместно компаниями VK и «Ростелеком») и VK объявляют творческий конкурс для учащихся 1–11 классов. Школьники могут принять участие в создании креативных стикеров, лучшие из которых будут добавлены в чаты образовательной платформы. Авторы наиболее удачных работ также получат ценные призы от организаторов конкурса.

Конкурс пройдет с 7 февраля по 14 марта 2022 года. Творческие работы в виде рисунков, скетчей или готовых наборов стикеров необходимо разместить в своем открытом аккаунте в социальной сети «ВКонтакте», Instagram или TikTok с коротким описанием идеи и хештегом #мойсферум.

«Наша образовательная платформа должна быть удобной и интересной для пользователей. Мы на постоянной основе взаимодействуем с педагогическими и родительскими сообществами, учитываем их пожелания по совершенствованию „Сферума“. В этот раз мы приглашаем школьников поучаствовать в развитии платформы и предложить креативные идеи, которые мы поможем воплотить в жизнь. Лучшие творческие работы будут отрисованы профессиональными художниками и добавлены на платформу в виде стикерпаков», — сказал генеральный директор компании «Цифровое образование» (компания-разработчик «Сферума») Рубен Акопов.

Победители будут определены к 14 апреля, авторы лучших работ получат ценные призы: новые планшеты iPad Air и умные колонки «Капсула Мини» с голосовым помощником Маруся. Победителей выберет команда организаторов «Сферума» и VK, в состав жюри также войдут популярные блогеры. Подробные правила конкурса размещены на сайте.

«Сферум» объединяет более 2,5 млн пользователей по всей стране. Платформа призвана сделать обучение, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и удобным. Она позволяет учиться и общаться онлайн школьникам, учителям и родителям. Пользоваться «Сферумом» можно через мобильное приложение «Сферума» для iOS и Android и на сайте сферум.рф.

Сегодня «Сферум» предлагает следующие опции:

• групповые видеоконференции до 100 участников, доступные с любого устройства. Можно дистанционно подключить к уроку весь класс или отдельных учеников. Каждый из собеседников может включить демонстрацию экрана или виртуально поднять руку;

• чаты для учебы и общения с возможностью делиться видео, фотографиями, презентациями и другими материалами, необходимыми для занятий;

• сообщества школ — закрытые группы, в которые можно приглашать учителей, родителей и учеников. Преподаватели могут управлять классами и назначать уроки, а администрация школы — публиковать видео, статьи и документы для всех участников сообщества;

трансляции, которые могут одномоментно просматривать до 10 000 зрителей. Они доступны как зарегистрированным пользователям «Сферума», так и не авторизованным участникам, например, ближайшим родственникам ученика.

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Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.

МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.

Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 2,2 млн, из них более 1,5 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше миллиона абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5,7 млн клиентов.