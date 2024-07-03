СФ одобрил закон, по которому ОСАГО не потребуется для регистрации авто

ОСАГО исключат из списка обязательных документов при госрегистрации транспорта. В Совфеде одобрили соответствующий закон. Все поправки внесут в закон «О государственной регистрации транспортных средств в РФ», пишет ТАСС.

Причем ОСАГО не потребуется не только при постановке на учет, но и если человеку потребуется перерегистрировать машину из-за смены владельца. Также закон разрешит водителям при продаже сразу снимать авто с учета в ГИБДД, а не через 10 дней после обращения в ведомство. То есть последний владелец заключает договор через «Госуслуги», продает машину и после сразу имеет право обратиться с заявлением о прекращении госучета. Если договор заключали в простой письменной форме, то прежний владелец имеет право снять машину с учета непосредственно в регистрационном подразделении через 10 дней со дня продажи, показав оригинал документов.

Помимо этого, госучет ТС прекратят по заявлению владельца в отношении авто, которое находится в розыске. То есть человеку не нужно будет предоставлять в разные инстанции (работодателю, налоговым органам) сведения о фактическом отсутствии машины.

При этом появляется новый повод отказать в регистрации. Теперь вам могут отказать, если владелец ТС не уплатил утильсбор в течение положенного срока. Это касается ввезенного физлицом в РФ из-за границы транспортного средства.