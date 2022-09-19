«Особый взгляд» финансирует 20 билетов на каждую тифлопремьеру в театрах Казани

В четырех театрах Казани запущены показы спектаклей с тифлокомментрированием для незрячих и слабовидящих зрителей. Благодаря финансированию благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» часть зрителей – незрячие и их сопровождающие – смогут посетить постановки бесплатно.

«В рамках грантовой программы „Особый взгляд“ финансируют 20 билетов на каждый из таких спектаклей. Их получают, как правило, совершенно незрячие люди и сопровождающие. Кроме того, слабовидящие зрители и сами с большой охотой идут на такие спектакли, ведь это единственная возможность для них „увидеть“ постановку. Однако, их не так много. Все-таки еще не готовы незрячие покупать билеты, так как для многих поход в театр, увы, — непозволительная роскошь», — считает автор и диктор — заведующий отделом организационно-методической и библиографической деятельности спецбиблиотеки и тифлокомментатор Гелюся Закирова.

Напомним, что спектакли с тифлокомментированием идут в театре кукол «Экият», Камаловском театре, в Казанском ТЮЗе и ТЮЗе имени Кариева. Гелюся Закирова подчеркнула, что Татарстан был первым регионом России, который внедрил такую услугу на национальном языке. Она заметила, что сегодня по количеству адаптированных спектаклей республика занимает тройку лидеров после Москвы и Санкт-Петербурга.

Тифлопремьеры некоторых спектаклей состоялись еще в прошлых театральных сезонах. К примеру, в Камаловском театре тифлокомментированием обеспечены спектакли «Здравствуй, мама, это сын», «Угасшие звезды». В театре кукол «Экият» в этом сезоне планируется показ детского спектакля «Сны Диснея», а в театре имени Кариева можно будет посмотреть спектакли «Колорадские страсти», «Шай-бу, Шэй-бу», «Необыкновенные ичиги», «Волжская».

Тифлопремьерами этого года стал спектакль «Дорога», который состоялся в Камаловском театре, а в «Экияте» представили «Приключения кота Мырау батыра» по сказке Наки Исанбета. В Кариевском театре ожидается тифлопремьера спектакля «Суннатчи бабай» по произведению Гаяза Исхаки.

В настоящее время в Казанском ТЮЗе также отбираются несколько спектаклей для адаптации на русском языке.