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Общество 7 апреля 2025 10:04

Сезонные маршруты в Казани откроются 18 апреля

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Сезонные маршруты в Казани откроются 18 апреля
Изображение: материалы к совещанию

В этом году сезонные маршруты в столице Татарстана начнут работу 18 апреля и будут действовать до конца октября. Об этом на деловом понедельнике рассказал руководитель Комитета по транспорту исполкома города Алексей Сидоров.

«В настоящее время осуществляется комиссионное обследование маршрутов, проводится работа по приведению в нормативное состояние остановочных пунктов, аншлагов, а также осуществляется подготовка подвижного состава», – отметил он.

Сидоров также напомнил, что в прошлом году перевозки осуществлялись с 26 апреля по 31 октября, за этот период было перевезено 685 тыс. пассажиров.

Как и в предыдущие годы, будут работать шесть садоводческих маршрутов:

  • №39с «Ветеринарная академия ​​– ж. м. Станционные Дербышки»
  • №41с «39-й квартал – СО «Крутушка»
  • №92с «КДК им.Ленина – «Дальние сады»
  • №101с «Горьковское шоссе – СО «Текстильщик»
  • №109с «Кафе «Полет» – СНТ «Заречье»
  • №111с «Станция метро «Проспект Победы» – «Жиркомбинат».

Докладчик добавил, что все сезонные маршруты будут работать с соблюдением требований безопасности и комфорта пассажиров.

#автобусные маршруты #Деловой понедельник
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