«Пыление агрессивное, аллергиков больше»: как татарстанцам пережить сезон цветения?

В Татарстане начали цвести деревья, а значит забили тревогу те, у кого диагностирован поллиноз. Почему аллергиков становится все больше, по какой причине чаще страдают дети и как провести сезон пыления без вреда для здоровья, на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала главный аллерголог Татарстана и ПФО Олеся Скороходкина.

Главный аллерголог Татарстана и ПФО Олеся Скороходкина Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Пыление растений в этом году агрессивное»

Татарстанцы, страдающие от аллергии, уже успели в полной мере почувствовать начало сезона. Неделю назад, несмотря на прохладную погоду, в Татарстане началось пыление растений, которое вызвало у аллергиков обострение поллиноза.

«Сезон пыления в этом году достаточно агрессивный», – уточнила главный специалист аллерголог Минздрава Татарстана и ПФО, завкафедрой клиническгой иммунологии с аллергологией КГМУ, профессор Олеся Скороходкина на пресс-конференции в «Татар-информе».

Аллерголог добавила, что пациенты этой весной уже ощутили, что пыльцы намного больше, чем обычно, и поллиноз протекает тяжелее.

Аллергиков становится больше или почему не стоит держать детей «под колпаком»

Число пациентов с аллергией в республике растет, как среди взрослых, так и среди детей.

Одна из причин, по словам врачей, проблема с экологией. Чаще аллергии появляются именно у городских жителей, несмотря на то, что в сельской местности растительности, а значит и пыльцы, больше.

«Экологические определенные моменты, вдыхание определенных вредных веществ, которые связаны с транспортом и другими причинами, нарушают барьерные функции слизистой и аллергены легче проникают и индуцируют сенсибилизацию (приобретение организмом специфической повышенной чувствительности к чужеродным веществам)», – рассказала врач.

Олеся Скороходкина добавила, что родителям не стоит держать своих детей «под колпаком». До года малыш должен контактировать с внешним миром и сталкиваться с аллергенами, так будет формироваться условная защита от них. Очень важно вакцинировать малышей от инфекционных заболеваний, заставляя иммунитет «работать».

90% пациентов с поллинозом наблюдают ринит с признаками конъюнктивита Фото: pixabay.com

Как понять, что у тебя аллергия, а не ОРВИ?

По словам профессора Олеси Скороходкиной, 90% пациентов с поллинозом наблюдают ринит с признаками конъюнктивита – покраснение, отечность, светобоязнь и зуд глаз, причем течение отличается от насморка, вызванного ОРВИ.

«Он характеризуется водянистыми выделениями из носа, пациенты часто говорят, что бежит вода из носа. Это чихание, причем многократное, приступообразное», – отметила специалист.

Но встречаются и пациенты с заложенностью носа. В зоне риска развития аллергических заболеваний люди, у которых в родне уже есть аллергики. Отказ матери от кормления грудью тоже может стать причиной развития аллергических реакций у детей.

Предположить у себя аллергию можно по тому, что симптомы появляются в определенный сезон.

«Если вы наблюдаете такие симптомы, необходимо обратиться к врачу, в идеале, к врачу-аллергологу», – подчеркнула Олеся Скороходкина.

В сезон обострения аллергии, выявить какой именно аллерген стал причиной неприятных симптомов довольно сложно. Но очень важно вернуться к этому вопросу поздней осенью.

«Когда нашим пациентам становится поздней осенью хорошо, и уходят все симптомы, они напрочь забывают, что это вернется следующей весной и следующим летом и откладывают на завтра, послезавтра, через неделю и снова вспоминают об этом в сезон обострения», – подчеркнула аллерголог.

Часто у татарстанцев есть аллергия на несколько раздражителей

Главный аллерголог Минздрава Татарстана отметила, что чаще всего у детей и взрослых встречается аллергия сразу на многие виды пыльцы и другие аллергены. Это связано чаще всего с поздним обращением к медикам, а следовательно, запоздалой терапией.

Большинство татарстанцев имеют аллергию на пыльцу деревьев, чаще всего на березу, лещину и орешник.

«Если диагноз вовремя не поставлен, дальше происходит расширение гиперчувствительности, появляются все новые сенсибилизации. Таких пациентов масса, которые говорят, что сначала у меня сезон был две недели. Потом он стал месяц, потом – два месяца, после – все лето. К сожалению, у нас есть достаточно большое количество людей, которые имеют круглогодичные симптомы, потому что присоединяется сенсибилизации к бытовым аллергенам – это домашние клещи, домашние животные и так далее», – отметила аллерголог.

Как правильно лечится от аллергии?

Многие татарстанцы при появлении симптомов аллергии, не обращаются к врачу, а идут в ближайшую аптеку и просят продать им какой-нибудь препарат от аллергии. В лучшем случае им предлагают современные антигистаминные препараты.

«В худшем случае предлагаются антигистаминные таблетированые препараты первого поколения, это горячо любимый в нашей стране – ’’супрастин’’», – рассказала Олеся Скороходкина.

Эти таблетки и правда, помогают справиться с симптомами аллергии, пациенты забывают о своей проблеме до конца сезона пыления.

«На сегодняшний день существует высокоэффективные препараты местного применения, которые мы можем доставлять на орган-мишень, например, на слизистую носа или в глаза. Достигать противовоспалительный противоаллергический эффект существенно быстрее и качественнее. Отсюда качество жизни будет совершенно другим», – подчеркнула врач.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Существует препараты ряда глюкокортикостероидов, которые может назначить аллерголог. Это гормоны, но бояться, уверяют врачи, их не стоит. Нередко родители маленьких аллергиков не хотят применять такие препараты, но очень ошибаются. Грамотный врач объяснит своим пациентам, почему лучше использовать именно такие препараты.

Сегодня существует аллерген-специфическая имуннотерапия – под контролем аллерголога по определенной схеме человеку вводят тот самый аллерген, который стал причиной его заболевания. Начиная с малых доз, пациент выходит на поддерживающую дозу. Такую процедуру проводят пред сезоном пыления. Особенность лечения в том, что его надо проходить очень четко и внимательно – без пропусков, и довольно долго.

Но ремиссия после такой терапии может быть длительной – до десяти лет, а облегчение чувствуется сразу же. К тому же, вовремя проведенное лечение предотвращает развитие бронхиальной астмы.

Советы аллерголога, как сохранить свое здоровье во время пыления

Главный внештатный аллерголог ПФО посоветовала, как облегчить течение аллергии весной.

Таким пациентам не желательно выезжать за город, ведь там концентрация пыльцы намного выше, чем в городе. Но если все-таки выехали, лучше находиться вблизи водоемов.

Таким больным следует надевать очки, выходя на улицу. медицинские маски тоже хорошо защищают от попадания пыльцы на слизистую.

«Если человек едет в транспорте, то не стоит стоять у открытого окна, потому что транспорт движется – засасывается воздух, направленное движение пыльцы, концентрация увеличивается, человеку хуже», – добавила профессор.

Во время поездок на личном транспорте лучше использовать кондиционер.

Если открывать форточку дома на ночь, то максимальная концентрация пыльцы будет под утро, примерно в пять утра, следовательно, состояние аллергика может ухудшиться.

После прихода с улицы, лучше умыться прохладной водой, промыть нос, то есть механически убрать пыльцу. Если есть возможность, можно принять душ, помыть волосы, потому что на них часто оседает пыльца. Необходимо переодеться и убрать уличную одежду.

Замечено, что дождь прибивает пыльцу, а гроза наоборот провоцирует выброс с пыльцевого зерна более мелких частиц аллергенов, они быстрее попадают в дыхательные пути.

«Есть такие наблюдения, если человек после грозы выходит и вдыхает эти частицы, могут развиться тяжелые приступы бронхиальной астмы, если она уже есть. Если чувствуете, что идет гроза, лучше зайти в помещение и переждать», – отметила врач.