Все маршруты по Волге и Каме сохранились: в Татарстане открыт сезон речной навигации

Пассажирская навигация по Волге открылась сегодня в Татарстане. Куда смогут отправиться на водном транспорте жители республики и как изменится стоимость проезда, выяснил «Татар-информ».

В пассажирскую навигацию 2022 года удалось сохранить все прошлогодние маршруты

Фото © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Рейсы из Казани до Свияжска и Болгара откроют в мае

Как рассказала руководитель Казанского пассажирского речного порта Эльмира Захватова, маршруты остались прежними, такими же, как и в прошлом году. Расписание тоже не изменилось. Из Казанского речного порта будут организованы ежедневные рейсы до Ташевки с заходом в Студенец, до Садовой, в Нижний Услон, Ключищи, Матюшино и до Печищ с заходом в Верхний Услон. Первый рейс стартовал сегодня в 7 утра в Верхний Услон.

«Как правило, пассажирскую навигацию мы открываем 30 апреля. Происходит это ежегодно, для того чтобы горожане, особенно дачники, могли добраться до своих пунктов по воде. Сегодня два направления — до Верхнего Услона и до Ташевки. В Верхний Услон по расписанию идут три рейса и два — до Ташевки с заходом в Студенец и Садовую, — отметила Захватова. – Изменения будут, но какие, пока сказать не могу, это секрет. К концу мая мы обрадуем гостей нашей столицы одной новинкой. Она связана со скоростным флотом. Думаю, что гостям Казани это понравится».

С середины мая запланированы рейсы из Казани до Свияжска, а 15 мая откроются скоростные линии до Болгара и Тетюш, которые с 1 июня станут ежедневными.

Эльмира Захватова: «Как правило, пассажирскую навигацию мы открываем 30 апреля. Происходит это ежегодно, для того чтобы горожане, особенно дачники, могли добраться до своих пунктов по воде» Фото: © «Татар-информ»

Кроме того, 1 мая планируется открытие рейсов из Чистополя до Красного Яра, которые будут выполняться по средам, субботам и воскресеньям, а также ежедневные рейсы из Набережных Челнов до Соколок с заходом в Вишневку, Елабугу, Нижнекамск, Сентяк, Котловку, Свиногорье и Грахань.

Руководитель Казанского пассажирского речного порта уточнила, что в среднем за год пригородным водным транспортом пользуются более 300 тыс. пассажиров.

Для перевозки пассажиров судов достаточно

Эльмира Захватова отметила, что для выполнения всех рейсов, которые запланированы на этот год, судов достаточно. «В этом году у нас теплоходов будет использовано чуть меньше. На сегодня задействованы четыре теплохода. Через месяц мы введем еще пару судов на водоизмещающем флоте. Будет подготовлен весь пакет документов. Это просто процедура контролирующих органов», — подчеркнула она.

Руководитель Казанского пассажирского речного порта добавила, что дебаркадеры пока не выставлены, поскольку уровень воды еще достаточно высок. «Думаю, что к следующим майским праздникам мы их уже выставим», — заметила она.

По данным судоходных компаний, ремонтные работы на пассажирских судах и дебаркадерах проводились по графикам ремонта и ввода в эксплуатацию. Генеральный директор судоходной компании «Татфлот» Сергей Жуков заверил, что в этом году проблем с ремонтом не было.

По данным судоходных компаний, ремонтные работы на пассажирских судах и дебаркадерах проводились по графикам ремонта и ввода в эксплуатацию Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сколько судов запланировали, столько и выводим. У нас суда отечественного производства, импортных комплектующих почти нет, поэтому проблем не возникло. Собираемся также выходить и добывать полезные ископаемые, песчано-гравийные смеси и песок, перевозить их», – заявил он.

По словам собеседника информагентства, средний возраст пассажирского водного транспорта составляет 35 – 40 лет. Пока он справляется, и новых теплоходов в ближайшее время приобретать не планируется.

Для перевозки пассажиров используется водоизмещающий флот – ОМ-173, ОМ-350, Москва-68, Москва-130, Москва-186, Москва-160, МО-123, М-8 и скоростной флот – метеоры «Владимир Нефедов», «Вячеслав Каргин» и «Геннадий Куклев».

В дни празднования Дня Победы ветеранам войны и труженикам тыла предоставят бесплатный проезд

Госкомитет Татарстана по тарифам утвердил цены на перевозку пассажиров речным транспортом на скоростных и водоизмещающих судах в пригородном сообщении. «Учитывая инфляционные процессы для наиболее востребованных маршрутов АО “Татфлот”, тарифы составят по направлению Казань – Болгар на скоростных судах 397 рублей, по маршруту Казань – Свияжск на водоизмещающих судах – 137 рублей», – отметили в ведомстве.

Как уточнила руководитель Казанского пассажирского речного порта Эльмира Захватова, тариф поднялся на 8%. «Это около 10 рублей, не слишком весомая сумма», – заметила она.

Так, например, в прошлом году до Ташевки на «ОМиках» можно было доехать за 104 рубля, а на метеоре – за 136 рублей, до Печищ – за 81 рубль и 101 рубль соответственно, до Матюшино – за 94 и 114 рублей. До Садовой билет стоил 81 рубль, столько же до Нижнего Услона.

Сохранятся льготы по оплате проезда отдельным категориям граждан. Например, инвалидам и их сопровождающим, ветеранам боевых действий, детям-сиротам и др. Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По словам Захватовой, прорабатывается вопрос по организации онлайн-продажи билетов. «Предварительная продажа билетов происходит за пять дней. Эквайринг мы установили. Ожидаем, что онлайн-продажи билетов начнутся с 10 мая. Это будет на сайте. Сейчас ведется оформление документов», – подчеркнула она.

Кроме того, сохранятся льготы по оплате проезда отдельным категориям граждан. Например, инвалидам и их сопровождающим, ветеранам боевых действий, детям-сиротам, участникам Великой Отечественной войны и др.

«В дни празднования Дня Победы всем участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла судоходные компании ежегодно предоставляют бесплатный проезд», – сообщили в пресс-службе Миндортранса РТ.

Регионы Поволжья хотят возродить межрегиональные речные перевозки

Как и в предыдущие годы, Казанский речной порт будет принимать у себя транзитные круизные суда из других регионов России. Более того, совместно с соседними регионами прорабатывается вопрос по возрождению межрегионального пассажирского сообщения водным транспортом.

«На сегодня схема реализации межрегиональных речных перевозок в Приволжском федеральном округе в акватории рек Волга и Кама находится на стадии обсуждения с органами исполнительной власти регионов ПФО, курирующими вопросы транспорта и туризма. Это Пермский край, Башкортостан, Удмуртия, Ульяновская, Самарская и Саратовская области», – сообщили в пресс-службе Миндортранса Татарстана.

При этом уже этим летом Татарстан и Чувашия планируют запустить перекрестные поездки по Волге, старт которых намечен на 1 июня. Из Чебоксар в рейсы отправятся «Валдаи», а из Казани – «Чайки».

Усилить круизную и туристическую навигацию в этом году намерен музей-заповедник «Остров-град Свияжск», который планирует принять двух-, трех- и четырехпалубные теплоходы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Усилить круизную и туристическую навигацию в этом году намерен музей-заповедник «Остров-град Свияжск», который планирует принять двух-, трех- и четырехпалубные теплоходы. Ожидаются туристы из Москвы, Нижнего Новгорода, Перми, Санкт-Петербурга и других городов России. Официально туристический сезон в Свияжске будет открыт 1 мая.

Чистопольский государственный историко-архитектурный и литературный музей-заповедник примет первый теплоход с туристами 3 мая. На судне компании «ВодоходЪ» прибудут туристы из Москвы. Предполагается, что основной объем судозаходов в этом году придется на август – сентябрь.