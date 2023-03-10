Сезон охоты на пернатую дичь начинается в Татарстане

С 22 марта татарстанцы могут подать заявление на разрешение для охоты на пернатую дичь. Об этом напоминает Госкомитет РТ по биоресурсам.

Документы принимаются в любом филиале МФЦ без привязки к месту возможной охоты.

«Внимание: прием заявлений начнется одновременно, независимо от вида пернатой дичи и сроков охоты на них», — отметили в пресс-службе.

Чтобы получить разрешение, необходимо предоставить оригинал паспорта, охотничьего билета, квитанцию об уплате госпошлины за выдачу разрешения (650 рублей). Для разрешения на добычу глухаря либо тетерева также понадобится квитанция об уплате сбора за пользование объектами животного мира.

Сроки охоты: