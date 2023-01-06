Сезон охоты на некоторые виды пернатой дичи завершается в Татарстане

В Татарстане завершается сезон охоты на некоторые виды пернатой дичи, напоминает Госкомитет РТ по биоресурсам. Это касается охоты на боровую дичь без подружейных собак, боровую, степную и полевую дичь с подружейными собаками.

В комитете напомнили, что сведения о добытых ресурсах необходимо подать в течение 20 дней после завершения охотничьего сезона. Они принимаются в месте получения разрешения.

Если сведения будут переданы несвоевременно, охотник будет на год лишен разрешения на добычу любого вида охотничьих ресурсов. Помимо этого, он понесет ответственность, предусмотренную Кодексом об административных правонарушениях.