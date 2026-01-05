news_header_top
Руc Тат
Общество 5 января 2026 19:36

Сезон охоты на боровую, степную и полевую дичь в Татарстане завершается сегодня

Сегодня завершается сезон охоты на отдельные виды пернатой дичи. В республике прекращается добыча боровой дичи без использования подружейных собак, а также боровой, степной и полевой дичи с участием собак охотничьих пород, сообщает Госкомитет РТ по биоресурсам.

В ведомстве напомнили охотникам о строгой необходимости отчитаться о результатах сезона. Сведения о добыче ресурсов следует предоставить по месту получения разрешения в течение 20 дней после окончания сроков охоты. Своевременная сдача отчетности является обязательным требованием.

Граждане, которые не предоставят данные или нарушат установленные сроки, будут лишены права получать разрешения на добычу любого вида охотничьих ресурсов в течение одного года. В комитете призвали охотников не допускать нарушений, чтобы сохранить возможность заниматься промыслом в будущем.

