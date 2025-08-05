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Общество 5 августа 2025 11:52

Сезон охоты на боровую, степную и полевую дичь открылся в Татарстане

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Сезон охоты на боровую, степную и полевую дичь открылся в Татарстане
Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

Cезон охоты на боровую, степную и полевую дичь с использованием подружейных собак (таких как спаниели и ретриверы), а также ловчих птиц, стартует с сегодняшнего дня. Период охоты продлится до 5 января 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Разрешена добыча следующих видов пернатой дичи: глухарь, тетерев, рябчик, вальдшнеп, серая куропатка, перепел, а также некоторые виды голубей и горлиц.

При этом охотникам напомнили, что клинтух и горлица обыкновенная находятся под охраной государства – они внесены в Красную книгу России, и охота на эти виды строго запрещена.

Также установлены ограничения на количество участников: при охоте с одной подружейной собакой допускается не более трех охотников.

#летний сезон охоты #госкомитет рт по биологическим ресурсам
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