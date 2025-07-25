Сезон охоты на болотно-луговую дичь с подружейными собаками стартовал в Татарстане

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

Сегодня, 25 июля, в Татарстане открывается сезон охоты на болотно-луговую дичь с подружейными собаками и ловчими птицами. Он продлится вплоть до 5 декабря, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

В ведомстве напомнили, что к болотно-луговой дичи в республике отнесены дупеля, бекасы, гаршнеп, турухтан, чибис, тулес, улиты, веретенники, кроншнепы, мородунка, камнешарка, коростель и обыкновенный погоныш.

Подружейными собаками считаются ретриверы, спаниели и легавые собаки, имеющие справку или свидетельство о происхождении. Охотнику обязательно нужно иметь при себе охотбилет, разрешение на добычу дичи и документы на оружие. По болотно-луговой дичи запрещено стрелять пулями и картечью, а также дробью, если она крупнее пяти миллиметров, обратили внимание в госкомитете.

Если собака охотничьей породы ушла, ища дичь, за пределы охотничьих угодий, на территорию которых у охотника есть разрешение на добычу охотничьих ресурсов, то он при поиске и отзыве питомца на другой территории обязан держать патроны (снаряды) отдельно от зачехленного и разряженного охотничьего огнестрельного (пневматического) оружия, метаемые снаряды – отдельно от зачехленного охотничьего метательного стрелкового оружия. Исключением является случай добора раненой дичи.

Если же охотник вместе с собакой зайдет на особо охраняемую природную территорию (ООПТ), она должна находиться на привязи. Исключение – охота, если таковая (как и нахождение с собаками) допускается режимом соответствующей ООПТ.

Такие птицы, как пастушок, улит большой, травник и веретенник большой, занесены в Красную книгу РТ, а кроншнеп большой, кроншнеп тонкоклювый и малый веретенник – в Красную книгу РФ. Охота на них запрещена.