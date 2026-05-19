Сезон летней оздоровительной кампании стартовал в Татарстане

Старт летней оздоровительной кампании Татарстана был дан сегодня в Национальной библиотеке республики на форуме организаторов отдыха и оздоровления детей и молодежи «Старт в лето». Как отметила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, в этом году летний оздоровительный сезон затронет более 200 тыс. детей.

«Все необходимые требования лагерями выполняются. Хотела бы призвать всех родителей отправлять своих детей в лагеря», – заявила Фазлеева.

Перед открытием вице-премьер РТ и министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров осмотрели выставку форума, где свои смены и проекты представляли лагеря Татарстана. К примеру, первым гости посетили стенд ООК «Байтик», где один из постоянных воспитанников лагеря показал приобретенные в лагере навыки робототехники.

Кроме того, свою программу представили центр «Воин», специализирующийся на военно-спортивной подготовке и патриотическом воспитании молодежи, и многие другие лагеря республики.

На открытии форума произошел трогательный момент, когда дети в национальных костюмах встречали делегацию почетных гостей с чак-чаком. Лейла Фазлеева заявила, что это событие не для взрослых, а для детей, и забрала поднос с угощением, чтобы раздать всем присутствующим ребятам. И на самом открытии символическую кнопку старта летнего сезона также нажимали присутствующие на форуме дети.

«Добро пожаловать в летний детский отдых Татарстана!» – сказал Лейла Фазлеева ребятам.

В свою очередь Азат Кадыров подчеркнул, что в Татарстане проработали все вопросы, связанные с безопасностью в лагерях, и эта работа продолжается и будет продолжаться на протяжении всего сезона.

«Первые смены начинаются уже 24 мая и будут продолжаться до сентября», – отметил Кадыров.

Он добавил, что в Татарстане в этом году будет действовать 1,4 тыс. различных детских лагерей, от частных стационарных до пришкольных лагерей и площадок на морских побережьях.