Сезон-блокбастер «Салавата»: от грани банкротства до плей-офф и требований реформ в КХЛ

«Салават» выдал сюжет года: восстал из долговой ямы и стал самой зрелищным в КХЛ, но разбился об ярославский бетон. Серия с Ярославлем показала, что «Салават» еще сырой, а также инициировала дискуссию о необходимости реформ, которую запустил Баширов. Как Козлов показал пример преданности и выдержки, и что требуют в Уфе - в материале «ТИ-Спорта».





Не хватило эмоций и веры в себя: «Локомотив» съел «романтиков» на завтрак

Противостояние с ярославским «Локомотивом» во втором раунде Кубка Гагарина, несмотря на итоговый счет 0–4 в серии, оставило скорее чувство незавершенности, чем тотального провала. Уфимский «Салават Юлаев» столкнулся с действующим чемпионом и самой выстроенной системой лиги. Этот вызов стал для команды Виктора Козлова срезом того, насколько вообще жизнеспособна их атакующая философия в условиях плей-офф.

Результат серии вряд ли в полной мере отражает накал борьбы в каждом отдельном матче: уфимцы не отбывали номер, а пытались навязать свою игру дисциплинированной машине Боба Хартли, сохраняя верность яркому стилю до последней минуты вчерашнего матча. Как оказалось, все эмоции Уфа отдала на стадии первого раунда, когда «на жилах» вытянула шестой поединок. Наверняка в головах у многих молодых ребят «Салавата Юлаева» возникли мысли, что они уже сделали большое дело на фоне проблем по сезону.

Плюс «бразильский хоккей» Уфы — это «сладкая булочка» для такой системной махины, как «Локомотив», который методично перемалывает «романтиков». Ярославцы перекрывали зоны, лишая уфимцев их главного козыря — контроля шайбы и пространства в средней зоне. «Сухое» поражение подчеркивает, что атакующий потенциал «юлаевцев» эффективен лишь до тех пор, пока оппонент позволяет играть в открытый хоккей. Как только градус сопротивления вырос, «Салават» не сумел зацепиться даже за одну победу, выглядя инертно во всех четырех встречах.

Тем не менее местами уфимцы хорошенько потрепали нервы ярославцам. Например, в первом домашнем поединке команда Козлова доминировала, расстреливая Даниила Исаева в течение всего матча: 35–22 по броскам в створ, 17–12 по блок-шотам и 31–20 по силовым приемам. Но всё это упиралось в одну вещь — потерь и ошибок уфимцы допускали значительно больше. Достаточно взглянуть на статистику перехватов: всего 1 у уфимцев против 9 у команды Боба Хартли.

В четвертом поединке, по сути, была агония. Ничего не выходило, былых эмоций у Уфы уже не осталось — все всё прекрасно понимали, а настроить себя на борьбу в проигранной серии с чемпионом так и не смогли. Ко всему прочему, оборонительная линия «Салавата» всё-таки не предназначена для того, чтобы на равных противостоять топовым командам КХЛ.

«Да мы в каждом матче с "Локомотивом" в этой серии бились до конца, были как хорошие моменты, так и плохие. Голов не хватило. Два гола за четыре игры — это очень мало для победы и для прохода в следующий раунд. Но могу честно сказать, что мы сделали все, что могли. Мы с пацанами можем в глаза друг другу посмотреть и сказать, что нам не стыдно ни перед собой, ни перед болельщиками. Бились до конца», — отметил защитник Уфы Алексей Василевский в интервью «Чемпионату».

«Салават Юлаев» выдал сезон-блокбастер: от падения на дно до четвертьфинала

Несмотря на болезненный вылет, назвать этот год потерянным для «Салавата Юлаева» точно язык не повернется. Клуб доказал свою живучесть: пройдя через вынужденную распродажу лидеров и финансовую турбулентность. СЮ не только сохранили амбиции, но и создали крепкий задел на будущее. Сейчас у Уфы есть понятная философия и костяк, вокруг которого можно строить коллектив.

А ведь все начиналось в условиях жесткого дефицита: долги висели мертвым грузом, а у некоторых инсайдеров проскальзывали намеки, будто Уфа проводит последний сезон в КХЛ и ей придется пропустить следующие чемпионаты, чтобы расплатиться и начать все заново – «очищенной».

Прошлым летом клуб пошел на непопулярные меры, расставшись с рядом лидеров ради баланса бюджета. «Салават» покинули все легионеры, кроме Александра Хмелевского. В начале осени ситуация выглядела тревожной — Уфа опускалась на дно таблицы, и даже борьба за плей-офф воспринималась как счастье.

Однако менеджменту удалось переломить ситуацию. Постепенное решение финансовых вопросов позволило выйти на рынок и провести образцовую селекцию. Продажа Хмелевского в Казань и последующее подписание Шелдона Ремпала добавили нападению остроты, а переход Евгения Кузнецова и вовсе стал главной сенсацией чемпионата. Эти трансферы позволили Виктору Козлову выстроить одну из самых симпатичных атакующих моделей в КХЛ. Вместо академичного хоккея «Салават» сделал ставку на интенсивность и креатив, что мгновенно отразилось на восприятии команды в лиге.

Стиль Уфы обсуждали не меньше, чем результаты лидеров регулярки. Даже против системного «Локомотива» подопечные Козлова не изменили себе, стараясь играть первым номером. Получалось редко — всё-таки это команды из разных весовых категорий. Опыта молодежи и прочности обороны не хватило, чтобы забрать хотя бы матч у «мастодонтов». Тем не менее по итогу сезона «Салават» вернул лояльность болельщиков и стал настоящим украшением чемпионата, подарив единственную серию с интригой в первом раунде.

Виктор Козлов — фундамент, на который нужно опираться Уфе в будущем

Все мы помним трогательные кадры, когда глава Республики Башкортостан Радий Хабиров спустился в раздевалку «Салавата» сразу после шестого матча с «Локомотивом» в прошлом розыгрыше и при всех предложил тренеру продлить контракт. Эта точка стала судьбоносной — клуб пережил трудные времена во многом благодаря этому решению.

Виктор Козлов стал стержнем новой идентичности Уфы. Если раньше клуб ассоциировался с переменчивым настроением, то теперь он обрел лицо — атакующее, дерзкое и преданное своим корням. Козлов показал себя не просто тактиком, а лидером, готовым разделять судьбу команды в самые темные времена. Генеральный директор Ринат Баширов в эфире одного из YouTube-шоу признался:

«Для него это был самый сложный период в тренерской карьере, когда была полная пустота... когда он в моих глазах, я думаю, видел безнадежность — и остался. А он сказал: "Я буду тренировать команду, та которая у нас есть, никуда я отсюда не уйду. Уфа — мой родной город практически"».

Эта позиция позволила штабу сохранить контроль над раздевалкой в момент вынужденной перестройки. Симпатичным проект делает и психологический комфорт. В Уфе отказались от практики «накачек», сосредоточившись на процессе. Баширов вспоминает, что цели в начале пути были приземленными: «Нам бы в плей-офф попасть». Отсутствие давления сверху позволило команде раскрепоститься: «Никто никого не давил. Просто понимали, что этот путь надо пройти с легкостью, весело».

Руководство четко дает понять, что связывает будущее клуба именно с Козловым. Тренер готов доработать контракт, несмотря на интерес со стороны других топ-клубов КХЛ. Теперь важно не свалиться в старые проблемы, а точечно усилить оборонительную линию, чтобы в следующем году рассчитывать на большее.

Баширов предлагает реформы в КХЛ, чтобы сделать «Салават Юлаев» снова великим: справедливо ли это?

Финал сезона для Уфы оставило не только игровые выводы, но и запустило важную дискуссию. Еще по ходу серии с «Локомотивом» Ринат Баширов выступил с резонансным предложением: КХЛ необходимы жесткие антимонопольные механизмы, способные предотвратить появление «команд без слабых мест».

Эмоциональный пост Баширова в Telegram со словами «Это нечестная игра» стал реакцией на кадровое превосходство ярославцев. Он отмечает, что лиге пора перенимать опыт США, где баланс сил поддерживается через распределение талантов:

«КХЛ необходимо ввести в регламент антимонопольные положения... Не должно быть команд без слабых мест. "Локомотив" обязан перераспределить свой кадровый ресурс в пользу конкурентов».

Идея проста: система, близкая к НХЛ (драфт, жесткий потолок зарплат и бонусов), где аутсайдер сегодня может стать чемпионом завтра. Ироничное дополнение — «Просто верните нашего игрока» — лишь подчеркивает кадровый голод клубов в условиях экономии.

Дискуссия уходит глубже спорта. Речь о финансовой несправедливости: пока регионы-доноры вроде Башкирии борются с долгами из-за налоговой регистрации спонсоров в Москве, другие получают неограниченные вливания через госкорпорации с доступом к федеральным субсидиям. РЖД получает прибыль со всей страны, в то время как налоги «Башнефти» уходят в столицу. В итоге богатая республика вынуждена сводить концы с концами.

Призыв Баширова к реформе — это сигнал о том, что без «антимонопольных» правил КХЛ рискует стать турниром с предрешенным финалом. Согласитесь, лига была бы куда интереснее, будь в ней тот самый «Салават Юлаев», который существовал до слияния крупных нефтяных активов. Да и многие другие команды тогда бы подтянулись.