Сезон 2026/27 «Торпедо» начнет на новой арене в Нижнем Новгороде

Фото: Ледовая арена "Нижний Новгород"

«Торпедо» будущий хоккейный сезон начнет на новой ледовой арене «Нижний Новгород». Об этом заявил Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в эфире «Матч ТВ».

– Готовность переехать на новую арену зависит от клуба. Новый сезон мы точно начнем на новой арене.

– Вы допускали возможность проведения на новой арене матча «Торпедо» – «Детройт».

– Мое предложение не ограничивается только «Детройтом». Мы рассчитываем, что о нас будут помнить как о хоккейном регионе с новой ареной. Если будут разрешены более глобальные вопросы, почему нет? Нижний Новгород готов принять такие матчи на новой арене, – сказал Никитин в эфире программы федерального телеканала «Есть тема».

«Торпедо» по итогам 53 матчей идет на третьем месте с 67 очками в турнирной таблице КХЛ Западной конференции.