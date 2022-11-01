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Политика
1 ноября 2022  09:36

Seznam Zpravy: Многие чехи сыты по горло последствиями конфликта на Украине

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Все больше жителей Чехии «сыты по горло» последствиями конфликта на Украине. Об этом заявил журналист издания Seznam Zpravy Ян Странски, передает РИА Новости.

«За шторами квартир, у кофемашин в офисах, в массовой рассылке, на футбольных трибунах, на разных мероприятиях все больше людей, которые говорят: „Меня это уже не интересует. Пусть сами разбираются“», — рассказал автор статьи. 

Так, жителей республики не устраивает подорожание электроэнергии. Многие уже очень устали, отмечает Странски.

Автор статьи призвал сограждан «выстоять в том, что касается Украины» и «положиться на то, что правительство не уступит». По его утверждению, в противном случае судьба Чехии якобы будет «предрешена».

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

#спецоперация на Украине
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