Seznam Zpravy: Многие чехи сыты по горло последствиями конфликта на Украине
Все больше жителей Чехии «сыты по горло» последствиями конфликта на Украине. Об этом заявил журналист издания Seznam Zpravy Ян Странски, передает РИА Новости.
«За шторами квартир, у кофемашин в офисах, в массовой рассылке, на футбольных трибунах, на разных мероприятиях все больше людей, которые говорят: „Меня это уже не интересует. Пусть сами разбираются“», — рассказал автор статьи.
Так, жителей республики не устраивает подорожание электроэнергии. Многие уже очень устали, отмечает Странски.
Автор статьи призвал сограждан «выстоять в том, что касается Украины» и «положиться на то, что правительство не уступит». По его утверждению, в противном случае судьба Чехии якобы будет «предрешена».
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.