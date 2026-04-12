Съезд «Вода России» объединит экспертов и волонтеров в Набережных Челнах

Кама в Набережных Челнах

На следующей неделе, 16 и 17 апреля, в Набережных Челнах пройдет двухдневный экологический съезд «Вода России», призванный объединить профессиональное сообщество и волонтерское движение.

Первый день будет посвящен экспертной работе, второй – запуску сезона уборки берегов по всей стране. Организатором события выступает Минприроды России, координаторами являются Аналитический центр Минприроды России и Министерство экологии и природный ресурсов Республики Татарстан.

Первый день съезда начнется расширенным совещанием «Актуальные вопросы водопользования». В фокусе внимания окажутся анализ текущих экологических вызовов и выработка системных решений на федеральном и региональном уровнях. В совещании примут участие заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков, министр экологии Татарстана Азат Зиганшин, руководители региональных министерств экологии, главы профильных ведомств и ведущие эксперты-экологи федерального уровня. Модератором дискуссии выступит исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова.

В рамках первого дня также состоится семинар для региональных представителей Всероссийской акции «Вода России». Участники обсудят практические механизмы координации экологических инициатив на местах, обменяются опытом проведения субботников и наметят планы на предстоящий сезон.

На следующий день, 17 апреля, Максим Корольков вместе с мэром Набережных Челнов Наилем Магдеевым и министром экологии и природных ресурсов РТ Азатом Зиганшиным торжественно откроют новый сезон акции «Вода России».

К всероссийскому субботнику присоединятся все регионы страны, некоторые из них – в прямом эфире. Для проведения масштабной уборки на берег реки Камы выйдут участники экологического съезда, волонтеры и жители Автограда. Программа экофестиваля в Набережных Челнах включает интерактивные зоны, мастер-классы, фитнес-разминку и концертную программу.

«Экологический съезд «Вода России» в Набережных Челнах – это событие не только для Республики Татарстан, но и для всей страны. Объединение экспертного сообщества и волонтерского движения позволяет нам системно решать вопросы сохранения водных ресурсов и прибрежных территорий. Особенно важно, что в этом году съезд одновременно решает две задачи: на экспертном уровне мы вырабатываем системные решения в сфере водопользования, а на практическом – даем старт новому сезону уборки берегов по всей России. Татарстан готов делиться своим опытом и учиться у коллег. Уверен, что совместными усилиями мы сможем не только сохранить, но и приумножить водное наследие нашей страны», – заявил министр экологии РТ Азат Зиганшин.

О своем участии в открытии сезона акции «Вода России» уже заявили представители Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема», Благотворительного фонда «Выручаем» и корпоративные волонтеры ПАО «КАМАЗ».

«Объединение усилий ради обеспечения экологического благополучия настоящих и будущих поколений – значимый показатель формирования принципиально нового экологического сознания. Это именно тот базис, на основе которого строится общество бережного отношения к окружающей среде, в частности, к водным ресурсам. Приглашаем каждого, кто гордится, любит и желает процветания родной стране, внести свой личный вклад в ее экологическое оздоровление. Присоединяйтесь к акции «Вода России» в своем регионе!» – заметил в свою очередь директор ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России» Вячеслав Дунаев.

Республика Татарстан пять лет подряд является победителем Всероссийской акции «Вода России» по очистке берегов. Только в 2025 году в РТ прошло более 8 тыс. экологических мероприятий по очистке прибрежных зон от мусора. В них приняли участие 410 479 неравнодушных граждан, которые собрали значительное количество мусора на территории региона. Очистить свыше 11 тыс. километров берега удалось благодаря активной гражданской позиции жителей Татарстана и их стремлению сохранить природное богатство родного края.