Съезд фермеров России в Казани: почему аграрии теряют доходы и что предлагают поменять

Казань в эти дни принимает фермерское сообщество со всей России. Татарстан делится опытом в сфере сельского хозяйства. Своим видением развития отрасли участники поделились сегодня на пленарном заседании Съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов РФ. Подробнее – в материале «Татар-информа».





XXXVII Съезд Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов прошел в Казани

«Фермерское движение в России прошло большой путь»

Более 600 человек из 65 регионов России прибыли на 37-й Съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов РФ (АККОР), который в этом году прошел в Казани. Для участия в нем приехал и заместитель Председателя Госдумы Алексей Гордеев. На пленарном заседании он передал приветствия от первых лиц страны.

Так, Президент РФ Владимир Путин отметил, что фермерское движение в России прошло большой путь, став «серьезной созидательной силой». «Достойно продолжило лучшие традиции крестьянского труда. Во многом благодаря вам, вашему отношению к земле, предприимчивости, инициативе во всех сферах АПК внедряются передовые технологии, реализуются востребованные проекты, расширяются площади сельхозугодий, меняется к лучшему культура производства», – подчеркнул он.

Глава государства добавил, что АККОР «вносит весомый вклад в консолидацию профессионального сообщества, решение насущных отраслевых проблем, совершенствование профильного законодательства».

Путин также обратил внимание на то, что ассоциация направляет свои усилия на развитие сельских территорий, повышение качества жизни населения.

«Важно, чтобы конструктивные предложения участников съезда способствовали укреплению продовольственной безопасности страны, росту эффективности отрасли и решению проблем фермеров», – обозначил в своем приветствии Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Председатель «Единой России», зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев попросил представителей ассоциации внести предложения и инициативы для народной программы партии. «Уверен, что вместе мы реализуем все необходимые планы развития отечественного АПК», – заметил он в своем приветствии.

Более 600 человек из 65 регионов России прибыли на 37-й Съезд Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов РФ

«Именно здесь, в Татарстане, стало возрождаться сельское хозяйство нашей страны»

В своем выступлении Гордеев вспомнил 1990-е годы – очень сложное, по его словам, время.

«И могу уже с высоты прожитых лет сказать, что именно здесь, в Татарстане, стало возрождаться сельское хозяйство нашей страны. Отсюда пошел такой абсолютно правильный взгляд на будущее развитие и поддержку личных подворий, средних предприятий, создание крупных агрохолдингов. И самое главное – руководство республики всегда ставило во главу угла поддержку сельского хозяйства», – заявил он.

Зампредседателя Госдумы подчеркнул, что в те годы объемы поддержки сельского хозяйства Татарстана и всей России были одинаковые. В связи с этим он поблагодарил первого Президента РТ, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева и даже предложил направить ему благодарственное письмо по итогам съезда.

Гордеев добавил, что сейчас в сфере агропромышленного комплекса России есть базовые глобальные проблемы.

«Первая проблема, с которой мы, к сожалению, не научились справляться, – вопрос ценообразования на сельскохозяйственную продукцию и сырье. Мы в последние годы отчитываемся объемами производства. Уже достигаем объемов, которые превышают экономику советских лет. Но, с другой стороны, мы видим, что доходы падают», – констатировал он.

В прошлом году сельское хозяйство России потеряло прибыль более чем на 100 млрд рублей, в основном по зерновой продукции и молоку. А эта продукция всегда была основой экономики сельского хозяйства России, напомнил депутат.

По словам Алексея Гордеева, Госдума официально обратилась к Мишустину с предложением поменять подход социально-экономического развития сельских территорий Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Не будет доходов – начнет сокращаться производство и экономика сельских территорий»

Правительству России необходимо принять такую систему мер мониторинга, чтобы обеспечить экономически оправданные цены на основное сельскохозяйственное сырье, убежден зампредседателя Госдумы.

Он упомянул закон о развитии сельского хозяйства 2006 года, где написано, что государство обязано вести мониторинг индекса цен сельхозпродукции.

«Понятно, что самый простой способ – пытаться, грубо говоря, давить цены на прилавках, просить аграриев не повышать цены. Но давайте смотреть всю цепочку, потому что не будет доходов – начнет сокращаться производство и экономика сельских территорий», – сказал парламентарий.

По его словам, в этом вопросе Минсельхоз России и депутаты Госдумы испытывают «сопротивление» экономического блока Правительства РФ. «Но будем настаивать на том, чтобы такая система мер в стране заработала и Правительство отвечало за стабильность цен на сельскохозяйственном рынке», – заявил Гордеев.

Гордеев привел в пример Татарстан в части умения власти работать с населением Фото: agro.tatarstan.ru

«Нужно обратить внимание не на опорные населенные пункты, а на сельские агломерации»

Вторая базовая проблема – «деградация» многих сельских населенных пунктов. Всего в России 150 тыс. сел и деревень, но из них в более 20 тыс. нет постоянно проживающего населения, подчеркнул зампредседателя Госдумы.

«Мы выступили против стратегии пространственного развития, принятой Правительством РФ. В ней сделан крен в поддержку городских агломераций, а также появляется термин «базовый населенный пункт». Почти половина сельских райцентров не попадает в эту зону, в фокус влияния государственной социально-экономической политики. И охватывает лишь 18% сельского населения», – сообщил он.

По словам Гордеева, Госдума официально обратилась к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением поменять подход социально-экономического развития сельских территорий. «Нужно обратить внимание не на опорные населенные пункты, а на сельские агломерации. Объектом внимания социально-экономической политики государства должны стать сельские районы», – убежден он.

Необходимо провести паспортизацию, разработать планы развития каждого сельского района, добавил парламентарий. По его мнению, в этом вопросе можно заимствовать опыт Татарстана, где «это все активно происходит».

«Кроме объемов производства, надо обратить внимание на качество жизни на селе, создать для молодежи ожидание, что российское село имеет будущее», – заметил он.

В завершение своего выступления Гордеев снова привел в пример Татарстан в части умения власти работать с населением. «Мы сейчас живем в тяжелое время. Чтобы пройти эти трудности, одержать победу, власть и народ должны быть вместе. Нужна обратная связь от органов власти, которые должны постоянно работать с гражданами, производителями той или иной продукции. В этом смысле Татарстан – яркий и хороший пример», – резюмировал он.

Марат Ахметов отметил, что сегодня агропромышленный комплекс Татарстана – современная высокотехнологичная отрасль с хорошим потенциалом развития Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В Татарстане сельскому хозяйству уделяется повышенное, приоритетное внимание»

Приветствие участникам съезда направил также Раис Татарстана Рустам Минниханов. Его зачитал и. о. Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

«Здесь собрались люди особой закалки – те, кто своим ежедневным трудом укрепляет продовольственную безопасность страны, развивает сельские территории и сохраняет традиции нашего многонационального народа. Выражаю вам всем признательность за верность профессии, ответственное отношение к своему делу и любовь к родной земле», – отметил в своем приветствии руководитель республики.

От себя Ахметов добавил, что сегодня агропромышленный комплекс Татарстана – современная высокотехнологичная отрасль с хорошим потенциалом развития. «В Татарстане сельскому хозяйству уделяется повышенное, приоритетное внимание, и не только из экономических соображений. Четверть населения республики, а это почти 1 млн человек, у нас проживает в сельской местности с ее особой культурой, укладом жизни, бережным отношением к народным традициям и обычаям, родному языку», – сказал он.

Ахметов сообщил, что в 2025 году на поддержку малых форм хозяйствования направлено 1,5 млрд рублей. В этом году выделено уже почти 2 млрд рублей по 17 направлениям.

При этом депутат заметил, что сложностей в сфере АПК немало. По его словам, отрасль крайне чувствительна к текущей экономической ситуации, стоимости кредитных ресурсов, топлива, закупочным ценам, инструментам государственной поддержки.

«Сейчас идет формирование новой версии программы партии «Единая Россия». И здесь нам нужно объединять усилия. Достаточно накопленных годами проблем на селе, решение которых без участия государства невозможно. Во-первых, деревня стареет. Во-вторых, доходность сельской занятости далеко не конкурент городской. Чтобы сохранить сельские населенные пункты, эти два принципа государство обязано решать», – заявил руководитель парламента республики.

Марат Зяббаров: «По решению Раиса РТ 200 млн рублей ежегодно до 2030 года будут выделяться на развитие переработки молочной, мясной, овощной продукции» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Только создав комфортные условия для жизни, сможем вдохновить сельчан оставаться на родной земле»

В прошлом году по различным программам фермеры Татарстана наравне с другими сельхозпроизводителями получили поддержку на 3,1 млрд рублей, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

«Благодаря этому сохраняется поголовье крупного рогатого скота в личных подсобных и фермерских хозяйствах, обеспечивается занятость и доходы сельчан. По республиканским мероприятиям выделяется прямая поддержка свыше 1 млрд рублей, в основном это субсидии для личных подсобных хозяйств. В прошлом году такую поддержку получили 35 тыс. сельчан на 612 млн рублей. К примеру, по участникам программы строительства мини-ферм последних пяти лет количество коров увеличилось на 4214 голов», – подчеркнул он.

С этого года к имеющимся мерам поддержки личных подсобных хозяйств добавятся субсидии на приобретение бычков на откорм – до 15 голов на одно хозяйство из расчета 35 тыс. рублей на животное. Кроме того, будут выплачиваться субсидии на содержание овцематок, сообщил министр.

По его словам, приоритетное направление в республике – развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации. Дополнительно к имеющимся программам с этого года вводится грант для работающих кооперативов.

«По решению Раиса РТ 200 млн рублей ежегодно до 2030 года будут выделяться на развитие переработки молочной, мясной, овощной продукции. Это позволит оставлять добавленную стоимость производимой продукции у себя в республике и направлять ее на дальнейшее развитие, на рост доходов членов кооперативов – личных и фермерских хозяйств», – сказал Зяббаров.

Татарстан также участвует в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», которая направлена на повышение качества жизни на селе. В прошлом году на мероприятия этой программы направили 4,1 млрд рублей. «В этом году данная работа будет продолжена более масштабно, объем средств составит свыше 10,6 млрд рублей», – заметил глава Минсельхозпрода.

Кроме того, в этом году реализуется 50 республиканских программ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. На их финансирование предусмотрено 76,6 млрд рублей, из них более 9,9 млрд рублей направлены на развитие сельских территорий.

«Только создав комфортные условия для жизни, мы сможем вдохновить сельчан оставаться на родной земле», – заключил Зяббаров.

