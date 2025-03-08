«Сез булдырасыз» от Путина, макронаполеончик и антидроновый Татарстан

В Москве прошла встреча Путина и Минниханова, Трамп обратился с посланием к Конгрессу США, Макрон выступил с агрессивными заявлениями в адрес России, Раис Татарстана провел заседание Совбеза РТ, представлен проект подготовки участников программы «Батырлар. Герои Татарстана»: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.





Владимир Путин принял Раиса РТ в Кремле. На встрече Рустам Минниханов рассказал Президенту России о развитии региона

Фото: kremlin.ru

«У вас получается»: в Московском Кремле состоялась встреча Путина и Минниханова

Событие недели для Татарстана – Владимир Путин принял Раиса РТ в Кремле. На встрече Рустам Минниханов рассказал Президенту России о развитии региона.

Первое сильное впечатление от встречи – теплая, почти домашняя атмосфера разговора. Бросилось в глаза очень доброе по тональности приветствие Владимира Путина: «Рустам Нургалиевич, как дела?»

Маленькие дипломатические детали-намеки: Минниханов был одет в костюм и галстук почти той же цветовой гаммы с теми, что были на Путине. Такие считываемые невербальные сигналы о единстве.

На протяжении всей встречи Президент РФ демонстрировал максимально благожелательное отношение к докладчику.

Рустам Минниханов был собран, лаконичен, но в то же время очень емок в своем докладе. Он начал с самой главной темы – поддержки регионом СВО. В политике очень важно сразу начинать с главного, сфокусироваться на самой важной для страны, для российского лидера теме, попасть в унисон.

Прозвучали ранее не называвшиеся цифры вовлеченности жителей республики: «С начала СВО контрактники, мобилизованные – 38 169 человек». Это очень большая и, безусловно, впечатляющая цифра для российского региона.

Кроме количественных показателей Раис РТ рассказал о мужестве, проявляемом татарстанцами на полях военных действий: «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики». Здесь регион с честью принял эстафету от нашего славного прошлого в годы Великой Отечественной войны. Тогда свыше 225 жителей ТАССР были отмечены высшим воинским отличием – званием Героя Советского Союза, 48 фронтовиков стали полными кавалерами ордена Славы.

Но помимо людей республика выделяет на поддержку СВО и огромные финансовые ресурсы – по словам Рустама Минниханова, речь идет о сумме более 36 миллиардов рублей. Есть и именные батальоны от Татарстана. Есть и выполнение поручений Президента страны по поддержке городов Лисичанск и Рубежное.

Тема участия Татарстана в СВО получила максимально положительную оценку со стороны Владимира Путина. В адрес татарстанцев звучало «молодцы», «воюют мужественно».

Другой очень важный блок, а для Татарстана вообще одна из базовых скреп региональной модели, – сохранение межнационального и межконфессионального согласия. Интересно, что Президент, комментируя доклад Раиса РТ, не только акцентировал внимание на том, что в республике ровное и благожелательное отношение к представителям всех традиционных религиозных течений, но и напомнил, что «по количеству религиозных организаций Татарстан занимает первое место».

Традиционно большое место в докладах региональных руководителей занимает отчет об экономическом развитии. И здесь Владимир Путин также доброжелательно комментировал итоговые цифры татарстанской экономики. Так, он подчеркнул, что за предыдущие годы ВРП РТ увеличился практически в три раза.

«Почти в два раза выросла доля несырьевого экспорта в общем объеме экспорта. Это очень хороший показатель», – с удовлетворением обратил внимание Путин.

Комментируя доклад Минниханова, он демонстрировал глубокую погруженность не только в общие цифры, но и в чисто технические детали производимой в регионе продукции. Это, конечно, говорит о многом.

Отдельный блок доклада главы Татарстана был посвящен темам строительства и жилищной инфраструктуры. И это не случайно – напомним, в прошлом году указом Президента РФ он был назначен председателем комиссии Государственного Совета РФ по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Рустам Минниханов отметил, что в прошлом году в Татарстане было введено 3,45 млн кв. м жилья. Одной из самых больших программ он назвал капитальный ремонт многоквартирных домов. «Мы каждый год 700-800, до тысячи многоквартирных домов приводим в порядок. Еще два года – и приведем в порядок все», – доложил Раис РТ.

200 млрд рублей, по информации Минниханова, было вложено в прошлом году в татарстанские дороги: «108 миллиардов – это республика, 92 миллиарда – это федеральные трассы». Построен обход Нижнекамск – Набережные Челны, реализованы проекты государственно-частного партнерства – трасса Алексеевское – Альметьевск и Вознесенский тракт в Казани. «Серьезные проекты по «Безопасным качественным дорогам», – засыпал Президента достижениями и цифрами Рустам Минниханов.

Итоги встречи в Кремле Президента России и Раиса РТ можно выразить только в максимально положительных тонах. Примечательно наличие только позитивных комментариев Путина к докладу Минниханова. Особо отмечены вовлеченность и большая работа республики по поддержке СВО, а также успехи Татарстана в экономическом развитии. Чувствуется огромный интерес к республике, большая любовь Владимира Путина к жителям Татарстана. И, безусловно, поддержка и доброе отношение к руководителю республики, ведущему ее курсом процветания, согласия и мира.

«У вас получается», – сказал Президент России на встрече. Это высокая и заслуженная оценка усилий всего Татарстана и его лидера.

Дональд Трамп обратился к Конгрессу: рассказал о достижениях первых недель своего президентства и поделился дальнейшими планами администрации Фото: стоп-кадр видео

«Хотите еще пять лет безумия?»: главные заявления Трампа в Конгрессе США

Важное мировое событие – президент США Дональд Трамп впервые на своем втором сроке обратился к Конгрессу. Он рассказал о достижениях первых шести недель своего президентства и поделился дальнейшими планами администрации.

Традиционно президенты США представляют Конгрессу ежегодные послания «О положении страны». Как правило, главы государства используют такие обращения к законодателям и простым американцам, чтобы изложить свое видение ситуации в стране и обозначить приоритетные направления внутренней и внешней политики.

Поскольку Трамп наделал немало медийного шума с момента своего возвращения в Белый дом, его выступления ждали с особым интересом. Речь Трампа длилась 99 минут, став самым продолжительным выступлением президента США за последние 40 лет. До этого дольше всех (89 минут) говорил Билл Клинтон в 2000 году.

«Америка вернулась», – такими словами Трамп начал свое выступление. Он заявил о наступлении «золотого века» для США при его президентстве. Пафосно, но в его духе. По словам президента, за полтора месяца у власти его команда добилась большего, чем большинство администраций за весь срок.

Трамп пообещал, что впервые в новом тысячелетии у США будет сбалансированный федеральный бюджет. Среди других ключевых экономических инициатив:

Борьба с инфляцией за счет снижения стоимости жизни, включая цены на топливо.

Снижение налогов для внутреннего производства и обрабатывающей промышленности.

Введение «довольно высоких» пошлин для иностранных производителей, если они не выпускают продукцию в США.

Строительство одного из крупнейших газопроводов в мире на Аляске, к которому стремятся присоединиться Япония и Южная Корея.

Запуск «золотой карты» за $5 млн для инвесторов, желающих получить гражданство США.

Большую часть послания заняло охаивание действий администрации Джо Байдена. В лучших традициях политического стендапа Трамп представил подборку находок Департамента эффективности госуправления (DOGE) под руководством Илона Маска в правительственных расходах при Байдене:

$32 млн на пропаганду «левых» ценностей в Молдавии;

$8 млн, чтобы сделать мышей-трансгендеров*;

$8 млн для продвижения ЛГБТ* в Лесото;

$10 млн на обрезания в Мозамбике;

$20 млн на «Улицу Сезам» для Ближнего Востока.

Продолжая критику предыдущей администрации, докладчик напомнил, что США направили миллиарды долларов Украине без каких-либо гарантий, в то время как Европа тратила больше денег на закупку российских нефти и газа, чем на собственную оборону. «Вы хотите, чтобы это продолжалось еще пять лет?» – задал он риторический вопрос.

Трамп поделился с Конгрессом, что получил письмо от Владимира Зеленского с заявлением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине. По его словам, тот готов подписать сделку по редкоземельным металлам и другим природным ресурсам в любое время, которое будет удобно США. То есть теперь Киев должен уговаривать Вашингтон взять украинские ресурсы.

«Приостановка поставок американского вооружения Украине менее чем за сутки привела к тотальной панике в Киеве. Это демонстрация того, что у Вашингтона есть серьезный рычаг давления на Зеленского и его будут использовать и далее», – прокомментировал в своем телеграм-канале российский политолог Алексей Чеснаков.

Среди других заявлений Трампа:

Английский язык становится главным национальным языком США.

США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ изъявит такое желание. Штаты получат остров «так или иначе».

Вашингтон начал возвращать контроль над Панамским каналом, заключив соглашение о покупке двух портов.

Конгрессу предложено выделить финансирование на систему ПРО Golden Dome (аналог израильского «Железного купола»), которая будет полностью произведена в США.

Общее впечатление от речи Трампа – она была очень длинной, пафосной и мало отличалась от его предвыборных заявлений. «Америка будет великой» звучало как заезженная пластинка. Ничего принципиально нового президент США не сказал.

Слова словами, но главное в том, что из озвученного будет реализовано на практике. Особенно если учитывать заявление о том, что «США водрузят американский флаг на Марсе и далеко за его пределами». Как говорится, ну-ну, будем с интересом наблюдать.

Заявления Эммануэля Макрона стали фактически объявлением войны России – правда, на словах Фото: kremlin.ru

Комплекс Наполеона: Макрон выступил с агрессивными заявлениями в адрес России

На этой неделе вслед за Трампом решил высказаться и президент Франции Эммануэль Макрон, после отставки правительства обратившийся к нации. И его заявления стали фактически объявлением войны России – правда, на словах.

Почти вся эта речь была посвящена не Франции, а противостоянию Украины и России. Макрон наговорил много странного и агрессивного:

С первого дня мы решили поддержать Украину и наложить санкции на Россию. И мы поступили правильно. Угроза от России исходит не только в адрес Украины – она коснулась и стран Европы. Россия сделала конфликт глобальным. Она мобилизовала северокорейских солдат, иранское оборудование, помогая этим странам лучше вооружиться.

К 2030 году Россия планирует увеличить свою армию еще на 3000 танков и 300 истребителей. Кто может поверить, что она остановится на Украине? Столкнувшись с этим опасным миром, оставаться зрителем было бы безумием.

Россия стала угрозой для Франции и Европы. Ситуация, которую я вам описываю, такова, и мы должны с ней справиться. И путь к миру не может обойтись без Украины. Мир не может быть достигнут ценой ее капитуляции.

Вне зависимости от того, удастся ли быстро добиться мира на Украине, европейские страны должны быть в состоянии достойно обороняться. Мы по-прежнему привержены ценностям НАТО и нашему партнерству с США. Но необходимо усилить нашу независимость в сфере обороны и безопасности. Будущее Европы не должно решаться в Вашингтоне и Москве.

На саммите ЕС в Брюсселе 6 марта будет принят ряд решений, в частности о совместном финансировании закупок танков и самолетов. Страны Евросоюза также смогут усиливать свою оборону, не опасаясь увеличения бюджетного дефицита.

Макрон заявил также, что решил открыть стратегическую дискуссию о защите союзников на европейском континенте с помощью французского ядерного оружия, и не исключил размещения европейских войск на Украине.

Агрессивная риторика французского президента в адрес России и его весьма странная позиция – вместо того, чтобы заниматься внутренними проблемами страны (а их достаточно), он занимается внешними – объясняются тем, что он просто хочет обратить на себя внимание. И больше ничем.

Смотрите – осталось всего два года до президентских выборов во Франции, баллотироваться на которых Макрон уже не сможет. По сути, он уже «сбитый летчик», «хромая утка», президент с истекающим сроком полномочий. Популярность его в стране в начале 2025 года упала до 21% – осталось совсем чуть-чуть до исторически минимального показателя в 20%, зафиксированного в период протестного движения «желтых жилетов» в 2018-2019 годах.

В России на слова Макрона отреагировали предсказуемо негативным образом.

Так, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в соцсети X: «Макрон сказал, что Россия сейчас и на многие годы вперед стала угрозой для Франции и Европы вообще. Сам «Микрон», однако, большой угрозы не представляет. Он навсегда исчезнет не позднее 14 мая 2027 года. И скучать по нему не будут».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, зачем в Москву едет новый посол Франции, учитывая риторику Макрона, который заявил о необходимости «утихомирить» Россию.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил высказывания Макрона со словами Гитлера и Наполеона.

«В отличие от своих предшественников, которые тоже хотели воевать с Россией, – Наполеона, Гитлера – господин Макрон поступает не очень изящно. Те прямо говорили: «Надо завоевать Россию, надо Россию победить». А он, видимо, хочет того же самого, но почему-то говорит, что воевать с Россией надо, чтобы она не победила Францию, что Россия создает угрозы Франции и Европе», – цитирует ТАСС главу МИДа.

Высказался и Владимир Путин. «До сих пор кому-то неймется. Есть еще люди, которые хотят вернуться во времена Наполеона, но забывают, чем это закончилось», – заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что недооценка русского человека и его культуры часто приводила к серьезным ошибкам со стороны противников России. Путин указал на единство людей, живущих на этой земле, несмотря на их разные национальности.

Складывается ощущение, что Макрон живет в каком-то своем мире. Денег у Франции на войну с Россией нет, бюджет принят в обход Национального собрания и имеет жуткий дефицит, нет и коалиции большинства в парламенте. У Франции огромные внутренние проблемы, включая миграционный кризис.

Неудивительно, что у лидера страны, игнорирующего ее насущные проблемы, такой низкий рейтинг. И он всеми силами пытается поднять его за счет «украинского вопроса». Но избирателям Франции это уже надоело – Макрон может сколько угодно сотрясать воздух, в него уже мало кто верит.

Рустам Минниханов провел в Казанском Кремле очередное заседание Совбеза республики Фото: rais.tatarstan.ru

Быть начеку: Раис Татарстана провел заседание Совета безопасности республики по противодействию угрозе вражеских БПЛА

Событие недели в обеспечении безопасности республики – Рустам Минниханов провел в Казанском Кремле очередное заседание Совбеза республики.

Участники обсудили меры по противодействию угрозе вражеских беспилотных летательных аппаратов, обеспечению эффективной системы оповещения населения, а также организации помещений для укрытия людей в случае опасности.

Раис Татарстана поручил еще раз обследовать все сооружения, которые можно использовать в качестве укрытий и обеспечить туда беспрепятственный доступ при возникновении угрозы атак БПЛА. Он подчеркнул, что в этих помещениях следует предусмотреть условия для нормального пребывания людей (скамейки/лавки и достаточный запас воды). Приведение существующих убежищ и укрытий к нормальному состоянию следует проводить поэтапно под контролем республиканского МЧС.

В ходе заседания было отмечено, что в Елабуге запущено оповещение об опасности атаки БПЛА через IP-домофоны «Таттелекома». Система позволяет централизованно открыть двери подъездов и включить сигнал тревоги. Рустам Минниханов поручил использовать опыт Елабуги в других крупных городах республики.

Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что представители города изучили опыт Белгорода по защите от атак беспилотных аппаратов. Делегация Казани ознакомилась с тем, как работает система оповещения, как организованы укрытия и налажена навигация в случае ЧС. Лучшие практики белгородцев столица Татарстана намерена использовать в своей работе.

Безусловно, необходимо внедрять все позитивные практики для своевременного оповещения граждан об опасности атак с воздуха. Татарстан впервые столкнулся с авиаударами напрямую (такого не было даже в годы ВОВ). Осенью 1941 года фашистская авиация подвергла бомбардировкам только Казанскую железную дорогу за пределами республики, а вблизи границ Татарской АССР были замечены немецкие разведывательные самолеты. Решением Татарского обкома партии и Совнаркома республики от 25 сентября 1941 года в ТАССР было введено «угрожаемое положение». Формирования местной противовоздушной обороны переводились на казарменный режим и несли круглосуточное дежурство на улицах, в бомбоубежищах, у пунктов приема донесений. Видите, как серьезно тогда к этому относились?

Таким же образом власти Татарстана относятся к этому и сейчас, призывая быть начеку, проверять, все ли готово к воздушным атакам в плане безопасности. Расслабляться в Татарстане никто не собирается.

В Татарстане продолжает реализовываться кадровая программа «Батырлар. Герои Татарстана» Фото: © «Татар-информ»

Более 500 часов лекций, тренингов и практики: подготовка для будущих участников программы «Батырлар. Герои Татарстана»

В Татарстане продолжает реализовываться кадровая программа «Батырлар. Герои Татарстана». Это аналог программы «Время героев», направленной на переобучение участников СВО.

На этой неделе была обнародована программа обучения ее участников – это больше 500 часов лекций, тренингов и практики. Среди наставников – первые лица республики. По окончании обучения участники СВО, которые изъявят соответствующее желание и пройдут отбор, смогут стать успешными управленцами.

В проекте могут принять участие как ветераны, так и действующие участники СВО. Заявки на участие в программе принимаются до 30 марта. На данный момент их подали уже 873 человека, и это число меняется едва ли не каждый час.

Специально для координации работы проекта был создан Общественный совет, председателем которого стал руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.

Кандидатам предстоит серьезный отбор, состоящий из трех этапов: написание эссе, тестирование и собеседование. Прошедших отбор ждет обучение по специальной образовательной программе профессиональной переподготовки в Высшей школе государственного и муниципального управления КФУ.

«Обучение будет поделено на четыре модуля: государственная политика и системы государственного управления, экономика и финансы, региональное и муниципальное управление, современные технологии управления», – отметил ее директор Игорь Привалов.

Поддержат участников наставники, занимающие высокие должности в органах государственной и муниципальной власти. Стажировку они пройдут в государственных и муниципальных органах, изучат передовые практики ведущих предприятий республики. Участникам программы предстоит пройти тренинги на целеполагание, постановку задач, обратную связь, контроль, делегирование, мотивацию, стратегическое мышление, а также на работу в эффективной команде, развитие навыков саморегуляции, эффективные коммуникации, ораторское мастерство и так далее.

Как видим, татарстанский аналог федеральной программы по переобучению участников СВО наполняется весомым конкретным содержанием. Налицо высокая вовлеченность руководителей республиканских министерств и ведомств в процесс обучения участников СВО, вплоть до того, что наставниками станут первые лица республики. Татарстан – опорный регион страны, в том числе и по поддержке СВО на Украине. Так что большое внимание и конкретное наполнение проекту «Батырлар. Герои Татарстана» обеспечено.

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