«Шевроны суворовцев принесут удачу бойцам на СВО»: о чем говорили курсанты с Героями РФ

Урок начался с того, что взволнованные суворовцы спешно, но не нарушая при этом строя, расселись по своим местам Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Вернуть бы время назад, я бы в первых рядах стал абитуриентом Казанского суворовского»

Урок мужества в Казанском суворовском военном училище сегодня провели два Героя России – Магомед Баачилов и Валерий Куков. Они приехали в Казань вместе с проектом «Вахта Героев России». Встреча шла чуть больше часа, за это время любознательные суворовцы успели в буквальном смысле слова завалить гостей самыми разными вопросами.

«Я впервые в Татарстане, в Казани. Суворовское училище меня натурально поразило. Нам устроили экскурсию, показали местную жизнь и быт. Вернуть время назад, я бы в первых рядах здесь стоял абитуриентом», – поделился Герой России, председатель Фонда помощи военнослужащим «Статус», гвардии полковник ВС РФ, депутат Парламента Республики Северная Осетия-Алания Валерий Куков.

Валерий Куков: «Мы проводим эти уроки в целях патриотического воспитания. Вы должны понимать, что быть героем – значит любить свою Отчизну. Мы с вами одного сословия» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Урок начался с того, что взволнованные суворовцы спешно, но не нарушая при этом строя, расселись по своим местам. Одетые с иголочки, с медалями на груди, они выглядели сосредоточенными и полностью готовыми встречать важных гостей.

«Мы проводим эти уроки в целях патриотического воспитания. Вы должны понимать, что быть героем – значит любить свою Отчизну. Мы с вами одного сословия», – сказал в приветственной речи Валерий Куков.

Первый вопрос из зала задал парнишка лет двенадцати – попросил рассказать, за что сегодняшние гости получили свои звания Героев.

Первый вопрос из зала задал парнишка лет двенадцати – попросил рассказать, за что сегодняшние гости получили свои звания Героев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Не стану рассказывать детали операции, но тогда я получил два ранения, и по совокупности всех моих дел было принято решение представить меня к званию Героя Российской Федерации. Звезду Героя мне вручал лично Верховный главнокомандующий, Президент России Владимир Владимирович Путин», – рассказал Герой РФ, генерал-майор полиции, секретарь Совета безопасности Республики Дагестан Магомед Баачилов.

Магомед Баачилов рассказал, что на тот момент он был еще полковником.

Магомед Баачилов: «Звезду Героя мне вручал лично Верховный главнокомандующий, Президент России Владимир Владимирович Путин» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Нам удалось захватить личную радиостанцию Дудаева с шифрами, кодами, благодаря этому было спасено много жизней»

«Хочется вначале сказать, что никто из наших друзей, товарищей Героев не знал и не ждал, что когда-то станет героем. Мы просто выполняли свой долг, поставленные задачи и старались выполнять их как можно лучше. Свою Звезду Героя я заработал в Грозном при штурме дворца. Тогда колонна попала в окружение, была потеряна связь с руководством, и я вывел всю группировку из города, взяв на себя командование. Попутно нам удалось захватить личную радиостанцию Дудаева, где были все шифры, коды, наименования, частоты. Вся информация была сразу отправлена в Москву, и благодаря этой информации было спасено много жизней», – рассказал Валерий Куков.

Здесь преподаватель суворовского училища сделал важную сноску – рассказал, что Валерий Куков 16 лет командовал батальоном войсковой разведки и за все это время не потерял ни одного бойца. Участник трех войн Валерий Куков ни разу не допустил, что погиб кто-то из его бойцов.

Потом были еще вопросы – благодаря ответам на них суворовцы смогли глубже изучить историю своей страны из уст участников интересующих их событий. В конце встречи один из младших суворовцев спросил: «А вы отправляете подарки бойцам на СВО?»

А после передал пакет с письмами и посылкой для наших воинов. Кроме писем там лежали еще и суворовские шевроны, которые, как заверил юный курсант, должны принести нашим бойцам удачу.

Один из младших суворовцев передал пакет с письмами и посылкой для наших воинов. Кроме писем там лежали еще и суворовские шевроны, которые, как заверил юный курсант, должны принести нашим бойцам удачу Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Даже на слезу такое пробивает», – признался Валерий Куков.

После встречи один из суворовцев рассказал, что эта встреча была очень важна для каждого курсанта, ведь большинство из них равняются на сегодняшних героев.

«Встреча очень впечатлила. Она важна для нас всех, мы должны быть похожими на них и совершать такие же подвиги в будущем. Меня лично очень вдохновил рассказ Магомеда Баачилова про Первомайское, я сам хочу в будущем стать спецназовцем», – поделился вице-сержант Данил Хмелев.

Сами Герои РФ тоже остались под впечатлением от этой встречи.

«Было много интересных и актуальных вопросов. На них было интересно отвечать. Дети – будущее нашей страны. Я говорю им правду, рассказываю, как я себя чувствовал, участвуя в тех событиях. Эти встречи и мне очень много дают», – поделился Валерий Куков.