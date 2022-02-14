«Северсталь» в овертайме обыграла «Ак Барс»

«Ак Барс» потерпел первое поражение в «Турнире на паузе» в Казани, уступив в овертайме череповецкой «Северстали» со счетом 3:4.

Основное время матча завершилось вничью. Уже в первом периоде команды забросили четыре шайбы на двоих. Счет открыла «Северсталь», точным броском отметился Морозов на четвертой минуте матча. Менее чем через две минуты счет сравнял Фер, забросив свой первый гол в составе «Ак Барса».

В середине первого периода казанцев вывел вперед Галимов. «Барсы» играли в этом эпизоде в большинстве. Однако еще через две минуты бывший форвард «Ак Барса» Емец забросил шайбу в ворота своего бывшего клуба — 2:2.

Во втором периоде Артем Галимов оформил дубль и вновь вывел казанскую команду вперед. Но почти сразу Пилипченко восстановил равновесие в счете — 3:3.

Третий период прошел без заброшенных шайб. А на старте овертайма форвард «Ак Барса» Галимов оставил свою команду в меньшинстве. «Северсталь» сняла вратаря и атаковала в формате «5 на 3». Гости в итоге реализовали большинство и одержали победу в матче — 4:3.

Следующий матч на турнире «Ак Барс» проведет 16 февраля. Команда Квартальнова сыграет против «Нефтехимика» в Татарстанском дерби. Нижнекамцы в первых двух матчах турнира обыграли «Северсталь» и уступили ярославскому «Локомотиву».

«Ак Барс» – «Северсталь» – 3:4 (2:2, 1:1, 0:0, 0:1)

0:1 Морозов (Лишка, 03:34)

1:1 Фер (Дыняк, 05:22)

2:1 Галимов (Юдин, 10:02, 5х4)

2:2 Емец (Тихонов, Вовченко, 12:07)

3:2 Галимов (Кагарлицкий, 26:06)

3:3 Пилипенко (Вовченко, Стенквист, 27:53)

3:4 Вовченко