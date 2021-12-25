«Северсталь» обыграла «Ак Барс» в Казани, прервав серию из 5 поражений подряд

Череповецкая «Северсталь» прервала серию из пяти поражений подряд, обыграв в овертайме (4:3) «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ в Казани. Отметим, что казанцы таким образом прервали свою серию из двух побед подряд.

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Основное время матча завершилось вничью со счетом 3:3. По ходу игры «Северсталь» лидировала с перевесом в две шайбы. У череповчан голами отметились Думбадзе, Морозов и Кодола.

Казанцы смогли отыграться усилиями Кагарлицкого, Петрова и Кэмпфера. Отметим, что Дмитрий Кагарлицкий забросил 150-ю шайбу в чемпионатах КХЛ. Он стал 23-м игроком в истории лиги, которому удалось достичь этой отметки. В то же время, защитник Стивен Кэмпфер забросил свою 10-ю шайбу в сезоне и вышел на первое место в списке снайперов-защитников текущего регулярного чемпионата КХЛ.

И все-таки в овертайме победу «Северстали» принес точный бросок Думбадзе, который в этой встрече оформил дубль — 3:4.

Следующий матч «Ак Барс» проведет в Казани 27 декабря против лидера регулярного чемпионата КХЛ магнитогорского «Металлурга».

«Ак Барс» – «Северсталь» – 3:4 (0:2, 3:1, 0:0, 0:0, 0:1)

0:1 Думбадзе (Хлыстов, Абросимов, 04:16)

0:2 Морозов (Лишка, 11:30)

1:2 Кагарлицкий (Глухов, Лямкин, 22:27)

1:3 Кодола (26:43)

2:3 Петров (Тарасов, Кэмпфер, 27:13)

3:3 Кэмпфер (Кагарлицкий, Линдхольм, 34:24)

3:4 Думбадзе